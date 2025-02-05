Как отмыть до блеска стеклянную душевую кабину: чудодейственное средство

Стеклянную душевую кабину, как правило, сложно поддерживать в чистоте, поскольку она ежедневно подвергается воздействию большого количества мыла и влаги, что приводит к образованию известкового налета на поверхности.

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Вместо того чтобы тратить деньги на покупку моющего средства для душа, можно воспользоваться лучшим средством для смывания известкового налета со стекла душевой кабины, который, вероятно, уже есть на вашей кухне, пишет OBOZ.UA.

Хотя есть много чистящих стекол, которые могут выполнить эту работу, уксус является более дешевым вариантом. Просто распылите раствор на стеклянные стенки и оставьте его на несколько минут, прежде чем вытереть.

Это может показаться странным, но белый уксус естественным образом расщепляет минералы, из которых состоит известковый налет, поэтому его легко смыть.

Что фантастически в белом уксусе, так это то, что он чрезвычайно быстро улетучивается, поэтому не оставляет после себя полос или туманных пятен, если вы используете его для очистки стекла душевой кабины.

Известно, что известковый налет стойко прилипает к поверхностям, поэтому его трудно избавиться, но уксус – простой способ растворить эту грязь за пять минут и без особого труда.

Как с помощью уксуса избавиться от известкового налета

Все, что вам нужно сделать, это налить равное количество уксуса и теплой воды в пустую бутылку с пульверизатором, затем обильно разбрызгать на стеклянные стенки душевой кабины.

Дайте раствору стечь на стекло и оставьте его в покое, не касаясь по крайней мере пяти минут. Когда время истечет, протрите стекло душевой кабины, и известковый налет должен легко отойти.

Промойте стекло чистой водой, затем высушите его тряпкой, и дверца вашей душевой кабины должна быть блестящей.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от известкового налета на душевых воронках без мытья.

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