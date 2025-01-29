Как правильно готовить пюре, чтобы оно было нежным и воздушным: делимся секретами

Пюре – одно из самых вкусных и самых простых блюд из картофеля. Для того, чтобы оно было вкусным, для блюда нужно выбирать правильный сорт картофеля, а также правильно его готовить.

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Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, как правильно приготовить нежное и вкусно пюре.

Какая картошка подойдет для пюре

Для приготовления нежного пюре, кулинары советуют выбирать крахмалистые сорта картофеля. Это может быть круглый картофель со светло-коричневой кожурой и светлой мякотью. Стоит знать, что крахмалистая картошка сильно разваривается при варке, это и обеспечивает нежную консистенцию пюре.

Как правильно готовить пюре:

Порежьте картошку, бросьте в горячую воду, варите до готовности. Когда картошка будет готова, слейте жидкость из кастрюли, откиньте на дуршлаг и слегка просушите их. Для этого нужно снова выложить их в горячую кастрюлю и оставить на пару минут, периодически помешивая. Так из картошки выпарится лишняя жидкость, которая совсем не нужна в пюре.

Далее добавьте в картофель сливочное масло, сливки, молоко, сметану и разомните картофель.

Как нельзя готовить пюре:

Пюре нельзя перебивать в блендере: из-за этого оно может стать вязким, клейким и, конечно, невкусным.

Лучше приготовить пюре вручную, используя толкушку с дырочками. Это не отнимет у вас много сил, потому что крахмалистый картофель после варки становится очень мягким.

Для приготовления пюре из более твердых сортов можно воспользоваться прессом для картофеля. Он поможет избавиться от комочков. А для яркого вкуса в пюре можно добавить тертый чеснок или специи!

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