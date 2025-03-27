Как правильно хранить картофель, чтобы он не гнил: хитрый трюк

Картофель незаменим на кухне, но он часто начинает портиться или прорастать слишком быстро. Чтобы предотвратить, чтобы она слишком быстро стала мягкой и мягкой, стоит попробовать этот лайфхак.

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Специалисты по утилизации отходов Wheeldon Brothers предлагают хитрый трюк, чтобы сохранить картофель в идеальном состоянии подольше: просто положите его вместе с яблоками, пишет Express.

Эта идея может показаться нетрадиционной, но она базируется на научном принципе, который может сэкономить ваши деньги и снизить отходы.

"Хранение картофеля вместе с яблоком помогает предотвратить прорастание и сохраняет его свежее дольше", – пояснил специалист по управлению отходами из Wheeldon Brothers. – Это простой способ уменьшить количество отходов и сохранить ваши продукты."

Ключ к решению проблемы заключается в газообразном этилене, природном веществе, выделяемом яблоками. Она помогает регулировать процесс созревания других фруктов и овощей, в том числе картофеля, эффективно замедляя его прорастание.

Для более лучших результатов сочетайте этот метод с соответствующими условиями хранения, учитывая уровень температуры и влажности.

Кроме того, эксперты отмечают, что охлаждение картофеля при температуре ниже 5C может еще больше продлить срок его хранения.

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