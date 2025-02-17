Как правильно приготовить тунец и сколько его можно съесть, чтобы не навредить организму: делимся советами и рецептом

Тунец является очень вкусной рыбой, но нужно знать, что ее нельзя есть каждый день, так как именно тунец является хищной морской рыбой, которая питается более мелкими морскими обитателями. Из-за этого в его тканях может накапливаться ртуть. Особенно опасна ртуть для беременных – она может негативно влиять на развитие будущего малыша. Но, получить ртутное отравление из-за тунца довольно сложно. Для этого нужно есть блюда из этой рыбы регулярно и в большом количестве. Если же ограничиться 2-3 стандартными порциями в неделю, проблем не будет. Будущим мамам рекомендуется еженедельно получать не больше 1-2 порций.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного тунца с солью, перцем и соевым соусом.

Ингредиенты:

филе тунца

соль, перец

соевый соус

лимонный сок

растительное масло

Способ приготовления:

1. Тунец посолите, поперчите, обмокните в осевом соусе.

2. Обжарьте на сковороде по 3-4 минуты с обеих сторон.

Вкусно с рисом и огурцом!

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