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Как правильно приготовить тунец и сколько его можно съесть, чтобы не навредить организму: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
246
Рецепт рыбы

Тунец является очень вкусной рыбой, но нужно знать, что ее нельзя есть каждый день, так как именно тунец является хищной морской рыбой, которая питается более мелкими морскими обитателями. Из-за этого в его тканях может накапливаться ртуть. Особенно опасна ртуть для беременных – она может негативно влиять на развитие будущего малыша. Но, получить ртутное отравление из-за тунца довольно сложно. Для этого нужно есть блюда из этой рыбы регулярно и в большом количестве. Если же ограничиться 2-3 стандартными порциями в неделю, проблем не будет. Будущим мамам рекомендуется еженедельно получать не больше 1-2 порций.

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Как вкусно приготовить тунец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного тунца с солью, перцем и соевым соусом.

Рецепт тунца

Ингредиенты:

  • филе тунца
  • соль, перец
  • соевый соус
  • лимонный сок
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Тунец посолите, поперчите, обмокните в осевом соусе.

Тунец в соусе

2. Обжарьте на сковороде по 3-4 минуты с обеих сторон.

Сколько минут жарить тунец

Вкусно с рисом и огурцом!

Готовое блюдо

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