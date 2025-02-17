Как правильно приготовить тунец и сколько его можно съесть, чтобы не навредить организму: делимся советами и рецептом
Тунец является очень вкусной рыбой, но нужно знать, что ее нельзя есть каждый день, так как именно тунец является хищной морской рыбой, которая питается более мелкими морскими обитателями. Из-за этого в его тканях может накапливаться ртуть. Особенно опасна ртуть для беременных – она может негативно влиять на развитие будущего малыша. Но, получить ртутное отравление из-за тунца довольно сложно. Для этого нужно есть блюда из этой рыбы регулярно и в большом количестве. Если же ограничиться 2-3 стандартными порциями в неделю, проблем не будет. Будущим мамам рекомендуется еженедельно получать не больше 1-2 порций.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного тунца с солью, перцем и соевым соусом.
Ингредиенты:
- филе тунца
- соль, перец
- соевый соус
- лимонный сок
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Тунец посолите, поперчите, обмокните в осевом соусе.
2. Обжарьте на сковороде по 3-4 минуты с обеих сторон.
Вкусно с рисом и огурцом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: