Как правильно сидеть за рулем авто, чтобы не отвлекаться: советы эксперта

Водители призывают убедиться, что их сиденья отрегулированы правильно, чтобы боли от некомфортного положения не отвлекали их внимание во время длительных поездок.

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Эксперт по вождению Ханна Прескотт из Diamond Interiors предупредила, что водители должны сидеть в определенном положении, чтобы напряжение спины и шеи не испортило поездку, пишет Express.

"Когда вы собираетесь в длинную дорогу, внимание к тому, как вы сидите, может спасти вас от сильных болей в спине и шее. Убедитесь, что ваши бедра полностью находятся на сиденье, чтобы поддерживать нижнюю часть спины. Это поможет сохранить ваш хребет в его естественном положении. Держите спину прямо, а плечи расслабьте на сиденье во избежание напряжения", – посоветовала она.

Эксперт также порекомендовала водителям правильно настроить свои сиденья перед дальними поездками, выбрав наилучшее положение для спины.

"Отрегулируйте спинку сиденья примерно на 100-110 градусов, что отлично подходит для вашей осанки и предотвращает сутулость. Если у вас регулируемая поясничная поддержка, используйте ее, чтобы соответствовать естественному изгибу нижней части спины", – пояснила она.

Прескотт посоветовала делать регулярные перерывы, во время которых водитель может выйти из автомобиля и размять ноги.

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