Как правильно выбрать безопасный йогурт в магазине и как его проверить в домашних условиях: советы эксперта
Молочные продукты, по мнению специалистов, должны быть в рационе каждого. Среди таких особое место занимают йогурты, кефир. Но, стоит знать, что не все молочные продукты качественные и полезные.
Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram полезными советами, как правильно выбрать качественный и полезный йогурт в магазине.
Должно быть в составе:
- Молоко (цельное, обезжиренное или пастеризованное)
- Закваска (живые бактериальные культуры, например Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus)
Не должно быть в составе:
- Сахара (в том числе сиропов, глюкозно-фруктозного сиропа)
- Крахмала
- Консервантов
- Красителей
- Ароматизатов
- Загустителей и стабилизаторов (например, желатина, каррагенана, модифицированного крахмала)
Что должно быть в натуральном йогурте:
Если йогурт действительно натуральный, в составе будет только молоко и закваска, а консистенция может быть немного жидкой, что является нормой. А если вы думаете, что производитель не указал на упаковке честно о наличии крахмала, то попробуйте дома провести такой тест: капнуть на кисломолочную продукцию йод, если там есть крахмал, то при добавлении йода смесь окрасится в синий или фиолетовый цвет.
Как сделать тест:
Возьмите ложку йогурта/творога. Добавьте 1-2 капли йода.Если появится синяя или фиолетовая окраска, значит, в составе есть крахмал. Если цвет не изменится или желтоватый, крахмала нет.
Этот метод работает, поскольку йод реагирует с крахмалом, образуя сине-фиолетовый комплекс!
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