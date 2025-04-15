Как приготовить идеальные сырники: делимся советами и рецептом

Сырники – блюдо, которое любят практически все. Для того, чтобы сырники не распадались, кулинары советуют выбирать жирный творог, который нужно перетереть через сито, так сырники будут очень нежными и при этом, не будут распадаться.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

400 г. сырую

1 яйцо

цедра половины апельсина

ванильный экстракт

3 ст.л. муки

2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Формируем сырники.

3. Жарим их на хорошо разогретой сковороде, на невысоком огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

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