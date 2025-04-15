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Как приготовить идеальные сырники: делимся советами и рецептом
Сырники – блюдо, которое любят практически все. Для того, чтобы сырники не распадались, кулинары советуют выбирать жирный творог, который нужно перетереть через сито, так сырники будут очень нежными и при этом, не будут распадаться.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- 400 г. сырую
- 1 яйцо
- цедра половины апельсина
- ванильный экстракт
- 3 ст.л. муки
- 2 ч.л. сахара (можно больше)
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.
2. Формируем сырники.
3. Жарим их на хорошо разогретой сковороде, на невысоком огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
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