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Как приготовить идеальные сырники: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
429
Как приготовить идеальные сырники: делимся советами и рецептом

Сырники – блюдо, которое любят практически все. Для того, чтобы сырники не распадались, кулинары советуют выбирать жирный творог, который нужно перетереть через сито, так сырники будут очень нежными и при этом, не будут распадаться.

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Домашние сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, которые не будут распадаться.

Рецепт сырников

Ингредиенты:

  • 400 г. сырую
  • 1 яйцо
  • цедра половины апельсина
  • ванильный экстракт
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Ингредиенты для сырников

2. Формируем сырники.

Приготовление сырников

3. Жарим их на хорошо разогретой сковороде, на невысоком огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые сырники

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