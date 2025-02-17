Как приготовить идеальный запеченный картофель: не повторяйте эту ошибку

Печеный картофель – это быстрое и удобное блюдо, когда вы не хотите готовить после долгого дня, но даже он может разочаровать, если получится невкусным и мягким.

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Кейт, кухарка и основательница Cookie and Kate, рассказала, что самая большая ошибка, которую люди совершают, когда готовят печеный картофель, это заворачивание его в фольгу, пишет Express.

По ее словам, фольга задерживает влагу, из-за чего картофель в ней получится размякшим и невкусным. Если же вы хотите получить хрустящую кожуру, то лучше всего смазать картофель маслом и маслом перед тем, как вытащить его из духовки.

Ингредиенты

Одна-четыре картофелины среднего размера

Одна столовая ложка растопленного сливочного масла или масла первого отжима

Соль

Любимые начинки (творог, сметана, зеленый лук и т.п.).

Способ приготовления

1. Для начала разогрейте духовку до 220C и поставьте решетку прямо внутрь духовки.

2. Очистите картофель под проточной водой и не забудьте наколоть вилкой весь картофель.

3. Выложите картофель на противень на среднюю решетку, а затем готовьте от 45 минут до одного часа. Вы узнаете, что запеченный картофель готов, когда вилкой легко проткнете середину картофеля.

4. Когда картофель будет готов, извлеките духовку и смажьте кожуру растопленным маслом (или маслом). Посыпьте их солью и сверните в духовку запекаться еще на 10 минут.

5. Когда время истечет, извлеките их из духовки и разрежьте. Добавьте свои любимые начинки, и ваш идеальный аппетитный запеченный картофель готов к подаче.

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