Как сделать, чтобы редиска не шла в стрелки: советы для дачи

Редис – одна из первых культур, которые высевают весной. Но даже опытные огородники нередко сталкиваются с проблемой появления стрелок, когда вместо сочного корнеплода растение вытягивается вверх.

Видео дня

В таком случае редис становится твердым, волокнистым, горьким и непригодным для потребления. OBOZ.UA рассказывает, как сделать, чтобы редис не шел в стрелки.

Почему так происходит

Если редис уходит в стрелки, это стрессовая реакция растения, которая сигнализирует: условия для формирования корнеплода стали неблагоприятными, и редис переходит в фазу размножения.

Самые распространенные причины:

Высокая температура: оптимальная температура для редиса – +10…+16°C. Жара выше +20°C стимулирует цветение. Поздний посев: если вы сеете редиску в мае или летом, она попадает в условия длинного светового дня и тепла – это идеальные условия для появления стрелок. Слишком длинный световой день: редис – растение короткого дня. В мае-июне естественный свет длится более 15 часов – слишком долго. Неравномерный полив: недостаток влаги вызывает стресс и активирует механизм цветения. Загущенные посевы: конкуренция за свет и питательные вещества ослабляет растение. Изнуренная почва или избыток азота: неправильное питание также ведет к нарушению развития. Болезни и вредители: ослабленные растения быстрее уходят в стрелки.

Проверенные методы профилактики

Время посева

Лучшее время – ранняя весна или вторая половина августа. Избегайте посевов в мае-июне, особенно на открытом солнце. Если хотите выращивать редиску летом – придайте ей полутень.

Правильные сорта

Подробно читайте описание семян. Производители часто указывают, какие сорта хорошо переносят тепло и не подвержены стрелкованию.

Равномерный полив

Редис не терпит пересыхания. Поливайте регулярно, лучше утром, чтобы почва не перегревалась.

Разрежение

Не сейте растения слишком густо. Минимальное расстояние – 2 см, иначе у них нет места для формирования корнеплода.

Затенение

В жаркие дни притеняйте грядку сеткой или агроволокном. Это снижает температуру воздуха вокруг растений.

Мульчирование

Мульча сохраняет влагу, уменьшает колебания температуры и не дает расти сорнякам.

Избыток азотных удобрений

Чрезмерность азота дает много зелени, но мало корня. Лучше использовать сбалансированные комплексные удобрения с фосфором и калием.

Разрыхление почвы после полива

Это улучшает доступ воздуха к корням и уменьшает риск загнивания.

Вредители и грибки ослабляют редис. Регулярный обзор и при необходимости обработка позволят избежать дополнительных проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы в саду не было червивых плодов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.