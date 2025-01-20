Как сделать зимний образ элегантным: звезда 'Бриджертонов' показала простой способ

Остаться стильной особой зимой очень непросто, ведь в холодное время года главным приоритетом является тепло, а не мода. Однако, даже когда температура приближается к нулю градусов, можно выглядеть элегантно, доказывает звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор.

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Недавно актриса была сфотографирована на улицах Нью-Йорка в образе, который можно назвать абсолютной зимней классикой. Он одновременно и шикарный, и уютный, и теплый, и элегантный.

Трюк, так удачно использованный Дайневор, заключается в использовании многослойности. На теле обязательно должно быть что-то создающее "вторую кожу" - прилегающее достаточно плотно, но при этом дающее телу дышать. Актриса использовала для этого черную водолазку, высокое горло которой не пропускает холодный зимний ветер.

Далее Дайневор утеплилась с помощью светло-коричневой замшевой куртки. А завершила многослойный образ длинным структурированным пальто цвета верблюжьей шерсти.

И пусть на звезде была в этот день короткая юбка, сшитая из того материала, что и куртка, от холода ее спасали высокие сапоги. И, конечно, пальто длиной до середины голени.

Главной изюминкой образа модные эксперты назвали именно водолазку. Она собирала все вещи в единый ансамбль и придавала ему цельность и элегантность.

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