Как удалить сорняки из газонов, не повреждая траву: три способа

Весна – лучшее время для удаления сорняков на газонах или во внутренних двориках. Эти растения-паразиты в начале потепления еще не так прочны и их легко вырвать.

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Крис Купер, эксперт по газонам Hayter, советует использовать три способа удаления сорняков, которые помогут не повредить траву, пишет Express.

Вырвать вручную или использовать инструмент

Надев пару садовых перчаток, эксперт посоветовал вырвать многолетние сорняки – обязательно вадилать и корень тоже.–

"То же касается однолетних сорняков. Если корень длиннее, чем вы ожидаете весной, вы всегда можете использовать вилку для сорняков", - сказал он.

Эти инструменты могут помочь вам извлечь длинные корни, уменьшая повреждение газона или грунта.

Разрыхлить с помощью мотыги

Еще одним способом удаления сорняков из газона является "рыхление" с помощью мотыги. "Это может быть очень утомительной задачей для больших садов, поэтому при необходимости обязательно делайте регулярные перерывы", – сказал эксперт.

Хотя этот способ более трудоемок, зато он гарантирует удаление сорняков в зародыше, не давая им прорасти. Лучше проводить рыхление в сухой день, поскольку это позволит избежать повреждения почвы и предотвратить высыхание саженцев на поверхности.

Мягкие химические средства

Хотя химическое средство от сорняков не рекомендуется, поскольку оно может "очень повредить ваш газон, почву и растения", иногда оно все же нужно.

Как правило, менее вредные средства для уничтожения сорняков маркируются на бутылке надписями: безопасно для газона или безопасно для сада.

Кроме того, старайтесь регулярно ухаживать за своим газоном, чтобы не запускать произрастание нежелательных растений.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как провести глубокую очистку газона перед летом.

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