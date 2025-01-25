Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели: пошаговый план

Орхидеи – любимые цветы многих, они достаточно практичны в плане ухода за ними, и всегда очень красивые.

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Единственная проблема, часто возникающая с ними, это ожидание периода цветения. Иногда оно очень затягивается, и чтобы извлечь растение из спячки, стоит хорошо постараться. Эксперт по выращиванию этих цветов Моник Кемперман рассказала, как можно решить эту проблему, пишет Express.

По ее словам, именно январь и февраль – идеальное время для покупки новой орхидеи в цветочном магазине.

Орхидеи также могут зацвести ранней весной, так что если у вас уже есть прошлогодняя орхидея, стоит подождать немного, и она порадует вас.

"В зависимости от вида, орхидеи могут цвести от шести до десяти недель", – сказала Моник. Для тех, кто надеется, что орхидея зацветет этой весной, эксперт озвучила свой "пошаговый план", чтобы сделать это более вероятным.

Обрезка

Во-первых, в орхидее, закончившей цветение, следует обрезать цветоносы "чуть выше нижнего узла".

Моник объяснила: "Таким образом орхидея знает, что пора вложить новую энергию в листья и корни". Также полностью коричневый корень следует срезать "у самого основания растения".

Окружающая среда

Весь сезон орхидея должна находиться в помещении с температурой не ниже 15С. "Поместите свою орхидею в прохладное место (не ниже 15 ° C) с достаточным количеством косвенного солнечного света", - добавила Моник.

Поливают растение, когда почва сухая, а также в период вегетации весной и летом.

Одна вещь, которую вы никогда не должны делать, – это оставлять воду на листьях орхидеи, независимо от того, какой это вид цветка.

Вегетационный период также дополняется пищевыми удобрениями каждые две недели, чтобы стимулировать поразительное цветение. Со временем у орхидеи появятся новые цветы. Между появлением нового стебля цветка и появлением цветов может пройти до трех месяцев, поэтому будьте терпеливы.

Пересаживайте свои орхидеи каждые пару лет весной, чтобы они радовали вас своим цветением снова и снова.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему может не цвести орхидея и как с этим бороться.

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