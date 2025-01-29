УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как вкусно приготовить печень в томатном соусе для ужина: не будет горчить и будет очень нежной

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
129
Как вкусно приготовить печень в томатном соусе для ужина: не будет горчить и будет очень нежной

Печень – очень вкусный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить ее можно по-разному: тушить, жарить, делать салаты и паштет.

Видео дня
Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени, с морковью, сметаной и томатной пастой.

Рецепт печени

Ингредиенты:

  • куриная печень 800 г
  • лук 2 шт
  • морковь 2 шт
  • сметана 3 ст.л
  • томатная паста 2 ст.л
  • мука 1 ст.л
  • соль, специи по вкусу
  • вода 0,7 л

Способ приготовления:

1. Лук нарезать пол кольцами, обжарить на растительном масле 3-4 мин. Морковь натереть и добавить в лук, жарить 4-5 минут. Печень предварительно почистить от всего лишнего, нарезать на небольшие куски, хорошо промыть и переложить в овощи. Тушить под крышкой 5 минут. Важно не солить сразу, а только в конце, тогда печень получается нежнее.

Печень с овощами

2. Для соуса: смешать сметану, томатную пасту, муку, соль, специи (у меня черный перец, паприку) и воду, все перемешать и залить им печень.

Соус для блюда

4. Тушите под крышкой около 10 минут.

Готовая печень

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: