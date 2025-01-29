Как вкусно приготовить печень в томатном соусе для ужина: не будет горчить и будет очень нежной
Печень – очень вкусный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. Готовить ее можно по-разному: тушить, жарить, делать салаты и паштет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени, с морковью, сметаной и томатной пастой.
Ингредиенты:
- куриная печень 800 г
- лук 2 шт
- морковь 2 шт
- сметана 3 ст.л
- томатная паста 2 ст.л
- мука 1 ст.л
- соль, специи по вкусу
- вода 0,7 л
Способ приготовления:
1. Лук нарезать пол кольцами, обжарить на растительном масле 3-4 мин. Морковь натереть и добавить в лук, жарить 4-5 минут. Печень предварительно почистить от всего лишнего, нарезать на небольшие куски, хорошо промыть и переложить в овощи. Тушить под крышкой 5 минут. Важно не солить сразу, а только в конце, тогда печень получается нежнее.
2. Для соуса: смешать сметану, томатную пасту, муку, соль, специи (у меня черный перец, паприку) и воду, все перемешать и залить им печень.
4. Тушите под крышкой около 10 минут.
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