Как вкусно запечь красную рыбу для ужина: самый удачный рецепт
Красная рыба – очень вкусный и ценный продукты, который можно запекать, солить. Стоит отметить, что готовится красная рыба в духовке 15-20 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной красной рыбы, со специями и овощами.
Ингредиенты:
- Красная рыба – 800 г
- Картофель вареный – 3 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Маслины – 50 г
- Оливки – 50 г
- Лимонный сок – 1/4 шт.
- Каперсы – 20 г
- Помидоры – 1 шт. (или черри 8 шт)
- Моцарелла – 140 г
- Сушеная петрушка – 1-2 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Сахар – 1/2 ч.л
- Лимонный перец – 1 ч.л.
- Масло с травами – томат, чеснок, базилик – 80 мл.
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистите от косточек и снимите кожуру. Разрежьте на порции.
2. К рыбе добавьте соль, перец, сок лимона, сахар, сушеную петрушку и масло с травами – томат, чеснок, базилик, которое придаст блюду невероятного аромата. Все смешайте и оставьте на 10 минут.
2. Сварите картофель. Очистите и нарежьте кружками. Выложите на пергамент, сверху перец сладкий нарезанный кружочками выложите на картофель. Добавьте маслины, оливки, каперсы, помидоры и сыр.
4. Сверху выложите рыбу. Полейте все маслом и заверните пергамент, готовьте в духовке при 190 С 20-25 минут.
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