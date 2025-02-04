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Как вкусно запечь красную рыбу для ужина: самый удачный рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
660
Как вкусно запечь красную рыбу для ужина: самый удачный рецепт

Красная рыба – очень вкусный и ценный продукты, который можно запекать, солить. Стоит отметить, что готовится красная рыба в духовке 15-20 минут.

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Как вкусно приготовить красную рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной красной рыбы, со специями и овощами.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Красная рыба – 800 г
  • Картофель вареный – 3 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Маслины – 50 г
  • Оливки – 50 г
  • Лимонный сок – 1/4 шт.
  • Каперсы – 20 г
  • Помидоры – 1 шт. (или черри 8 шт)
  • Моцарелла – 140 г
  • Сушеная петрушка – 1-2 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – 1/2 ч.л
  • Лимонный перец – 1 ч.л.
  • Масло с травами – томат, чеснок, базилик – 80 мл.

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистите от косточек и снимите кожуру. Разрежьте на порции.

Свежая рыба

2. К рыбе добавьте соль, перец, сок лимона, сахар, сушеную петрушку и масло с травами – томат, чеснок, базилик, которое придаст блюду невероятного аромата. Все смешайте и оставьте на 10 минут.

Рыба со специями

2. Сварите картофель. Очистите и нарежьте кружками. Выложите на пергамент, сверху перец сладкий нарезанный кружочками выложите на картофель. Добавьте маслины, оливки, каперсы, помидоры и сыр.

Сколько готовить рыбу в духовке

4. Сверху выложите рыбу. Полейте все маслом и заверните пергамент, готовьте в духовке при 190 С 20-25 минут.

Готовая рыба

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