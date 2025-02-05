От кайзершмаррн до налистников: какие вкусные блинчики готовят в разных странах мира

Блины являются символом праздника Масленицы, которые можно готовить с любыми начинками и из разного теста. Для того, чтобы блины были тонкими и не рвались, в тесто кулинары советуют добавить кипяток и растительное масло.

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Кулинар рассказала в Instagram, какие вкусные и ароматные блины готовят в разных странах мира.

Украина

Налистники

Это традиционное украинское блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Тесто для блинчиков должно быть жидким и однородным. Рецептов приготовления очень много. А начинку при подаче кладут внутрь и заворачивают блинчик в ролл.

Франция

Крепы

Это те же Креп – Сюзетт, с апельсиновым ликером и сахаром. Крепы очень напоминают обычные блины, но они не кружевные и без дырочек. Чаще их ароматизируют апельсиновым или мандариновым ликером.

США

Панкейки

Американская версия, что-то среднее между оладьями и блинами. Рыхлые, по вкусу напоминающие бисквит. А готовятся на абсолютно сухой сковороде, потому получаются не жирными.

Австрия

Кайзершмаррн

Или еще рваный блинчик. Этот десерт, в отличие от блинов, выпекается не тонкими плоскими кругами, а одной большой и рыхлой лепешкой. Затем его разрезают на многие маленькие кусочки и карамелизуют.

Италия

Креспелле

Тонкие несладкие итальянские блины, готовящиеся на сливках. Подаются как основное блюдо. Начинкой могут быть: овощи, мясо, сыр, рыба или морепродукты.

Марокко

Мсемен

Или марокканские тонкие маслянистые блинчики из манной крупы и дрожжей. Они отличаются от привычных нам блинов и вкусом, и ароматом, и видом и способом приготовления – обжаривание или запекание. Это блюдо сочетает в себе рецепты классических блинов и оладий и получается очень вкусным.

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