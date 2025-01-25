Как вкусно запечь курицу с картофелем в духовке: универсальное блюдо для обеда и ужина

Курица и картофель – идеальное сочетание на любой случай. Удобнее всего готовить эти продукты именно в духовке. А для того, чтобы они не были сухими, следует использовать рукав для запекания.

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Идея приготовления сочных куриных окорочков с картошкой в рукаве опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Очень немаловажную роль здесь играют специи.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4 шт.

картофель – 1 кг.

лук – 2 шт.

перец свежий – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

помидор средний – 1 шт.

зелень – 1 пучок

вода – 200 мл.

масло – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

горчица – 3 ч. л.

соевый соус – 3 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

чабрец – 1 ч.л.

апельсиновый сок – 50 мл.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра натрите солью и перцем, обжарьте на разогретой сковороде в масле до золотистой корочки. Отложите.

2. На той же сковороде обжарьте нарезанный кубиками картофель вместе с луком, нарезанным полукольцами, до легкой золотистости.

3. В чашу блендера добавьте нарезанный перец, лук, чеснок, помидоры и зелень.

4. Влейте воду, масло, мед, горчицу, соевый соус, добавьте чабрец, паприку, апельсиновый сок и перец. И при необходимости соль.

5. Взбейте до однородной смеси.

6. В рукав для запекания выложите обжаренные бедра и картофель, залейте приготовленным соусом.

7. Завяжите рукав, перемешайте содержимое и положите на противень. Прижмите рукав так, чтобы мясо было сверху на картофеле. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 1,5 часа.

8. Разрежьте рукав и поставьте снова в разогретую духовку на 200 градусов на 10 минут.

9. Перед подачей посыпьте измельченной зеленью по желанию.

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