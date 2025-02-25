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Как вкусно запечь любую рыбу для ужина: все дело в маринаде

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
387
Рецепт рыбы

Рыба – очень ценный и полезный продукт, который нужно есть всем, не менее 2-3 раз в неделю. Лучше всего рыбу запечь в духовке или на мангале.

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом запеченного сибаса с луком и вкусным соусом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • 1 сибас
  • 1 лук порей
  • 1-2 морковки
  • 1/2 лимона

Для маринада:

  • 1/2 лимона
  • 1 ч.л. меда
  • 2 ст.л. соуса териаки
  • 1 ст.л. горчицы
  • 2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

1. Подготовьте маринад: смешайте лимонный сок, мед, соус терияки, горчицу и оливковое масло.

Маринад для рыбы

2. На рыбе сделайте несколько надрезов на кожуре и хорошо смажьте маринадом. Вставьте в разрезы ломтики лимона. Овощи: нарежьте порей и морковь кольцами.

Сколько готовить рыбу

3. Выложите овощи на дно формы для запекания, сверху рыбу. Запекайте при 180 C 25-30 минут. Лучше рыбу накрыть фольгой и через 10 мин снять, чтобы рыба подрумянилась.

Готовая рыба

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