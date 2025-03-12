Как вырастить идеальные помидоры в помещении: 5 правил

Помидоры лучше выращивать летом, однако можно получить обильный урожай, выращивая их в комнатных условиях.

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По словам экспертов по огородничеству, вы можете получить хороший урожай, не выходя из дома, соблюдая пять простых правил, пишет OBOZ.UA.

Разновидности

Выбирайте меньший сорт, который не страдает болезнями. К примеру, такие сорта, как Better Boy Hybrid и Big Boy Hybrid, дают темно-красные помидоры.

Внесение удобрений

Внесение удобрений является важным аспектом при выращивании помидоров, независимо от того, есть ли они в закрытом или открытом грунте. Высаживая семена томатов, эксперты предлагают внести в почву органическое удобрение с медленным высвобождением.

Когда растение начинает прорастать, тогда вы можете начать добавлять обычное удобрение или водорастворимую подкормку для растений раз в неделю.

Солнечный свет

Помидоры нуждаются в правильном солнечном свете и температуре, чтобы процветать. По словам экспертов, в вашем доме должна быть температура от приблизительно 21 до 24 градусов.

Им также нужно 8-10 часов полного солнца, чтобы расти – если у вас нет прямого солнечного света, вам придется использовать лампу для выращивания 16-18 часов в день.

Опыление

Поскольку в помещении нет пчел или насекомых, опыляющих растения, вам придется делать это самостоятельно.

Без пчел и ветра, которые бы выполняли эту работу, вам нужно будет способствовать процессу, используя маленькую кисточку, чтобы переносить пыльцу с цветка на цветок, или используя колебательный вентилятор, чтобы побудить пыльцу двигаться.

Обрезка

Помидоры нуждаются в регулярной обрезке, чтобы урожай был обильным. Это можно сделать, обрезав любые боковые побеги между основным стеблем и боковыми стеблями.

Это направляет всю энергию на выращивание помидоров и предотвращает то, чтобы растение стало слишком непокорным.

Уборка урожая

По словам экспертов, когда помидоры приобретают цвет томатного супа, их можно собирать. То есть это происходит, когда помидоры превращаются из зеленых в красные.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда следует сеять помидоры.

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