Как вырастить идеальные помидоры в помещении: 5 правил
Помидоры лучше выращивать летом, однако можно получить обильный урожай, выращивая их в комнатных условиях.
По словам экспертов по огородничеству, вы можете получить хороший урожай, не выходя из дома, соблюдая пять простых правил, пишет OBOZ.UA.
Разновидности
Выбирайте меньший сорт, который не страдает болезнями. К примеру, такие сорта, как Better Boy Hybrid и Big Boy Hybrid, дают темно-красные помидоры.
Внесение удобрений
Внесение удобрений является важным аспектом при выращивании помидоров, независимо от того, есть ли они в закрытом или открытом грунте. Высаживая семена томатов, эксперты предлагают внести в почву органическое удобрение с медленным высвобождением.
Когда растение начинает прорастать, тогда вы можете начать добавлять обычное удобрение или водорастворимую подкормку для растений раз в неделю.
Солнечный свет
Помидоры нуждаются в правильном солнечном свете и температуре, чтобы процветать. По словам экспертов, в вашем доме должна быть температура от приблизительно 21 до 24 градусов.
Им также нужно 8-10 часов полного солнца, чтобы расти – если у вас нет прямого солнечного света, вам придется использовать лампу для выращивания 16-18 часов в день.
Опыление
Поскольку в помещении нет пчел или насекомых, опыляющих растения, вам придется делать это самостоятельно.
Без пчел и ветра, которые бы выполняли эту работу, вам нужно будет способствовать процессу, используя маленькую кисточку, чтобы переносить пыльцу с цветка на цветок, или используя колебательный вентилятор, чтобы побудить пыльцу двигаться.
Обрезка
Помидоры нуждаются в регулярной обрезке, чтобы урожай был обильным. Это можно сделать, обрезав любые боковые побеги между основным стеблем и боковыми стеблями.
Это направляет всю энергию на выращивание помидоров и предотвращает то, чтобы растение стало слишком непокорным.
Уборка урожая
По словам экспертов, когда помидоры приобретают цвет томатного супа, их можно собирать. То есть это происходит, когда помидоры превращаются из зеленых в красные.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда следует сеять помидоры.
Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.