Как защитить свой iPhone: какими функциями следует пользоваться

В последние годы Apple постепенно совершенствовала защиту своих устройств, добавляя новые функции безопасности для iPhone, iPad и Mac. В современных условиях особенно важно правильно настроить эти инструменты, чтобы защитить личную информацию, учетные записи и данные.

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Рекомендуется активировать минимум базовые инструменты, такие как двухфакторная аутентификация и защита от кражи, чтобы уменьшить риски и улучшить безопасность личных данных. Издание MacRumors обнародовало перечень ключевых функций безопасности, которые следует активировать.

Двухфакторная аутентификация

Эта функция обеспечивает дополнительный уровень защиты аккаунта Apple ID. При входе с нового устройства необходимо подтвердить лицо с помощью кода, поступающего на уже авторизованное устройство или доверенный номер телефона.

Двухфакторная аутентификация предотвращает несанкционированный доступ к вашей учетной записи даже при знании пароля. Некоторые функции iOS не работают без двухфакторной аутентификации.

Как включить:

Настройки – Apple ID – Вход и безопасность – Двухфакторная аутентификация.

Ключи безопасности

Apple поддерживает добавление аппаратных ключей в качестве дополнительного фактора аутентификации. Настроив ключ безопасности, вы подтверждаете свою личность с помощью физического ключа через USB-C или NFC.

Ключи безопасности гарантируют, что никто не сможет сломать вашу учетную запись, даже если у него есть доступ к одному из ваших доверенных устройств. Вы можете настроить это в разделе двухфакторной проверки подлинности в приложении "Настройки".

Настройки – Вход и безопасность – Двухфакторная аутентификация – Ключи безопасности.

Защита от кражи устройства

Эта функция защищает iPhone при похищении, блокируя доступ к чувствительной информации (например, сохраненным паролям, данным банковским картам) без Face ID или Touch ID, даже если злоумышленник знает ваш пароль.

Ключевые возможности:

запрет на смену пароля, сброс устройства, доступ к Apple Pay, Apple Card, Wallet, настройку нового устройства;

часовая задержка при попытке сменить пароль без биометрической аутентификации.

Как включить:

Настройка – Face ID и пароль – Защита от кражи устройства. Можно выбрать вариант "Включено всегда", чтобы функция действовала постоянно.

Private Relay

Это скорее функция конфиденциальности, чем функции безопасности. Private Relay скрывает ваш IP-адрес и активность просмотра в Safari, а также защищает незашифрованный интернет-трафик, даже если вы находитесь в незащищенной сети.

Private Relay – это функция iCloud+, к которой вы получаете доступ, если платите Apple не менее 0,99 доллара в месяц за 50 ГБ хранилища iCloud.

Как включить:

Настройки – Apple ID – iCloud – Private Relay.

Также рекомендуется активировать функцию "Скрыть мою электронную почту".

Расширенная защита данных (Advanced Data Protection)

Расширенная защита данных шифрует данные iCloud, чтобы их нельзя было расшифровать, кроме как на ваших личных устройствах, на которых вы вошли в свой аккаунт Apple. Это самый высокий уровень безопасности Apple для облачных данных.

Что защищает:

резервные копии iPhone;

сообщение iMessage;

файлы в iCloud Drive;

заметки, фото, голосовые напоминания, Safari, Wallet и т.д.

После включения функции только вы сможете восстановить данные – Apple не будет иметь доступа. Поэтому необходимо сохранить ключ восстановления или указать контакт для восстановления доступа.

Как включить:

Настройки – Apple ID – iCloud – Расширенная защита данных.

Режим блокировки (Lockdown Mode)

Apple разработала эту функцию для журналистов, активистов, государственных служащих и других лиц, которые могут оказаться под угрозой сложных кибератак и шпионского программного обеспечения.

В этом режиме некоторые функции iPhone отключаются или ограничиваются для уменьшения уязвимости к шпионским программам.

Что блокируется:

сообщения с вложениями;

звонки FaceTime от незнакомых лиц;

подключение внешних устройств;

вебтехнологии (например, JIT – компиляция JavaScript в режиме реального времени).

Как включить:

Настройки – Конфиденциальность и безопасность – Режим блокировки

Проверка ключа контакта (Contact Key Verification)

Подобно режиму блокировки, проверка ключа контакта разработана для ограниченного количества людей, которым нужно подтвердить личность того, с кем они разговаривают. Пользователи могут лично или по телефону сверить код подтверждения с доверенным лицом, чтобы избежать замены собеседника.

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