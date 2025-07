Какие фильмы выйдут в июле: лучшие новинки

Июль традиционно считается горячим сезоном в кинопрокате, и 2025 год не станет исключением. В этом месяце зрителей ждут зрелищные премьеры, громкие возвращения и старт новых киновселенных.

Marvel и DC снова сойдутся в большом прокатном противостоянии, каждая студия презентует свой взгляд на супергеройское будущее. К тому же внимание киноманов приковано к звездным именам — Педро Паскаль, Николас Холт и Сильвестр Сталлоне появятся на экранах сразу в двух проектах каждый.

В подборке — самые ожидаемые фильмы июля, которые точно не стоит пропустить.

Ледовый дрифт: Месть (Ice Road: Vengeance)

Фильм вышел 1 июля.

Это сиквел боевика 2021 года с Лиамом Нисоном в главной роли. На этот раз герой отправляется в Непал, где случайно попадает в смертельно опасную ситуацию с наемниками, спасая пассажиров туристического автобуса. Фильм сочетает элементы триллера, горной экзотики и привычного для Нисона напряженного экшена.

Старая гвардия 2 (The Old Guard 2)

Фильм вышел на Netflix 2 июля.

Это продолжение супергеройского экшена Netflix о бессмертных воинах, которые снова вынуждены спасать мир. Главная героиня, Андромаха Скифская (Шарлиз Терон), потеряв бессмертие, пытается жить обычной жизнью, но новая угроза возвращает ее к борьбе. К знакомому актерскому составу присоединились Ума Турман и Энди Голдинг, что обещает еще больше масштабного экшена.

Мир Юрского периода: Возрождение (Jurassic World Rebirth)

Премьера ожидается 3 июля в кинотеатрах.

Это седьмая лента легендарной динозавровой франшизы, события которой разворачиваются через пять лет после "Доминиона". Группа специалистов отправляется на заброшенный остров, где когда-то работал Парк Юрского периода, и сталкивается с опасностями, которые до сих пор скрываются среди руин. В новом актерском составе — Скарлетт Йоханссон, Магершала Али, Джонатан Бейли и другие звезды. Режиссером выступил Гарет Эдвардс, а сценарий написал Дэвид Кепп, автор оригинальных фильмов.

Броня (Armor)

Премьера ленты состоится 3 июля в кинотеатрах.

Это криминальный боевик, в центре которого оказываются отец и сын, водители бронированного грузовика, которые случайно становятся мишенью для профессиональных грабителей. Они перевозят золотой груз, о котором даже не догадываются, пока на них не нападает вооруженная банда. В роли главного антагониста — Сильвестр Сталлоне, который на этот раз примеряет образ злодея.

Красотка (Pretty Thing)

Премьера 4 июля.

Это эротический триллер о страстных отношениях между зрелой женщиной и значительно младшим мужчиной, который выйдет 4 июля на цифровых сервисах. Лента развивает популярную в последние годы тему, которая уже звучала в фильмах вроде "Одинокой планеты" или "Хорошей плохой девочки".

Кирпич (Brick)

Выходит на Netflix 10 июля.

Это немецкий фантастический триллер, где жители многоквартирного дома просыпаются и видят, что вокруг них за ночь появилась таинственная кирпичная стена. Главные герои — Тим и Оливия — вместе с соседями пытаются понять, что произошло, и найти выход. Лента обещает совместить напряжение, клаустрофобную атмосферу и социальные метафоры.

Саван (The Shrouds)

Выходит в кинотеатрах 10 июля.

В центре сюжета — бизнесмен Карш, который создает технологию для наблюдения за покойными, пытаясь сохранить связь с умершей женой. Когда могилы, в частности ее, подвергаются вандализму, герой начинает собственное расследование. В главных ролях — Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс. Лента сочетает темы потери, технологий и телесного ужаса, характерные для режиссера. Сам Кроненберг называет фильм одним из своих самых личных.

Супермен (Superman)

Выходит в кинотеатрах 10 июля.

Это новый супергеройский фильм DC, начинающий обновленную киновселенную под руководством Джеймса Ганна. Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет, а его партнершей стала Рэйчел Броснаген в роли Лоис Лейн. На этот раз Супермену придется искать баланс между жизнью журналиста и ролью спасителя человечества. В образе Лекса Лютора выступит Николас Холт, а также появятся и другие супергерои из Банды Справедливости.

Я знаю, что вы совершили прошлым летом (I Know What You Did Last Summer)

Выход в кинотеатрах 17 июля.

Это слэшер о пяти друзьях, которые случайно сбивают пешехода и скрывают это, чтобы избежать наказания. Через год их начинают преследовать и издеваться неизвестные, напоминающие легендарного серийного убийцу. Фильм не является римейком оригинала 1997 года, а продолжением второго сиквела серии 1998-го года.

Жизнь Чака (The Life of Chuck)

Выйдет в кинотеатрах 17 июля.

Эта фэнтезийная научно-фантастическая драма рассказывает три разных эпизода из жизни Чака Кранца — от его смерти до детства в доме с привидениями. Это экранизация одноименной повести Стивена Кинга из сборника "Если кровь течет" (2020). Режиссером и сценаристом выступил Майк Флэнаган. В главной роли — Том Хиддлстон, а также юный актер Джейкоб Трамбле.

Кровавый лидер (The Order)

Выходит в кинотеатрах 17 июля.

Это напряженный криминальный триллер, в центре сюжета которого — агент ФБР Терри Гаск, который расследует серию кровавых преступлений, связанных с неонацистской группировкой. Фильм основан на реальных событиях, описанных в документальной книге "Тихое братство".

Фантастическая четверка: Первые шаги (The Fantastic Four: First Steps)

Выход в кинотеатрах 24 июля.

События фильма разворачиваются на ретро-футуристической параллельной Земле в стиле 1960-х, где команда Фантастической четверки борется с космической угрозой — Галактусом, который пожирает планеты, и его посланником, Серебряным Серфером, или в этом случае — Серферкой. Фильм стал очередным перезапуском популярной франшизы, которая неоднократно пыталась обрести успех на большом экране.

Смотритель (The Home)

Выход в кинотеатрах 24 июля.

Это психологический хоррор и триллер, премьера которого запланирована на 24 июля в кинотеатрах. В центре сюжета — Макс, который устраивается работать в дом престарелых и вскоре обнаруживает, что жильцы и персонал скрывают жуткие тайны. Особенно его привлекает запретный четвертый этаж, где он находит связи со своим прошлым и воспитанием в качестве приемного ребенка.

Счастливчик Гилмор 2 (Happy Gilmore 2)

Премьера на Netflix 25 июля.

Это спортивная комедия. Через тридцать лет после первой победы в чемпионате по гольфу, главный герой возвращается в спорт, чтобы собрать деньги на обучение своей дочери в балетной школе. Адам Сэндлер снова сотрудничает с Netflix, и фанаты надеются, что эта комедия будет достойным продолжением культового фильма 90-х.

Рыжая Соня (Red Sonja)

Премьера в кинотеатрах 31 июля.

Это темное фэнтези в стиле "меч и волшебство", рассказывающее о сильной, независимой воительнице, которая выросла в жестоком мире, где варвары разрушают деревни, а короли жаждут только власти и золота. Украденное детство и борьба на арене за выживание закалили ее дух и научили бить первой — Соня не боится ни людей, ни монстров. Она сама кует свою судьбу, не полагаясь на пророков.

Эддингтон (Eddington)

Премьера 31 июля в кинотеатрах.

Это вестерн с черным юмором, действие которого разворачивается в мае 2020 года в небольшом городке Эддингтон, Нью-Мексико. На фоне пандемии коронавируса между местным шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией возникает острое противостояние, что грозит серьезными последствиями для всех вокруг.

Плохие парни 2 (The Bad Guys 2)

Премьера в кинотеатрах 31 июля.

Это продолжение анимационной приключенческой комедии о команде животных-злодеев, которые пытаются стать героями. На этот раз их вызывает женский преступный отряд, чтобы выполнить последнее задание перед окончательным уходом от преступной жизни.

Верни ее мне (Bring Her Back)

Премьера в кинотеатрах 31 июля.

Это новый фильм ужасов о сверхъестественном, премьера которого состоится 31 июля в кинотеатрах. История рассказывает о двух сиротах, Энди и Пайпер, которые переезжают к приемной матери Лоры и постепенно раскрывают жуткие тайны ее дома. Режиссерский дуэт братьев Филиппу создал ленту, посвященную памяти своего близкого друга, и критики уже отмечают ее как достойный внимания хоррор.

Случайные свидетели (Alarum)

Премьера в кинотеатрах 31 июля.

Это шпионский боевик о двух наемниках, Джо и Ларе, которые когда-то были соперниками, но влюбились во время опасной миссии. Они решаются предать свои агентства, чтобы жить вместе в спокойствии. Однако их мирный мир рушится, когда они оказываются во владении флешки, содержащей секреты, способные уничтожить мировую разведку.

В этой ленте второй раз за месяц на большом экране появится Сильвестр Сталлоне, который здесь играет вместе со Скоттом Иствудом — сыном легендарного Клинта Иствуда.

