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Какое мороженое излишне? Быстрая головоломка внимательно

Алина Милсент
NewsLife
1 минута
270
Какое мороженое излишне? Быстрая головоломка внимательно

Регулярные тренировки мозга помогают сохранить его активность и снижают риск развития когнитивных нарушений. Эксперты говорят, что самый простой, но очень эффективный способ держать мозг в тонусе – ежедневно выполнять интеллектуальные упражнения, вариациями которых являются головоломки.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попытайтесь как можно быстрее определить, какое мороженое лишнее.

Какое мороженое излишне? Быстрая головоломка внимательно

Визуальные тесты требуют особого внимания к деталям. Это не просто развлечение, но и полезное занятие для людей всех возрастов. Регулярно решая головоломки, вы сможете улучшить свои когнитивные способности.

Ученые говорят, что мозг – это мышца, которая также нуждается в регулярных тренировках. Интеллектуальные упражнения помогают улучшить память и концентрацию внимания, легче фокусироваться на задачах и фильтровать лишние раздражители, развить логическое мышление.

Регулярно выполняя подобные упражнения, вы будете быстрее находить решения и принимать обоснованные решения.

На опубликованном выше изображении все мороженые вроде бы выглядят одинаково.

Ваша задача – заметить лишнее мороженое за 6 секунд. Это будет хорошей проверкой ваших навыков наблюдательности.

Удалось ли вам выполнить задание даже быстрее?

Правильный ответ

Какое мороженое излишне? Быстрая головоломка внимательно

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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