Какой праздник отмечают 15 ноября: чем особенный этот день

В пятницу, 15 ноября, для верующих начинается Рождественский пост, который продлится 40 суток. Этот период времени предназначен для духовного очищения и подготовки к празднованию рождения Иисуса Христа.

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Рождественский пост является важным временем для христиан, направленным на духовное очищение и подготовку к рождению Спасителя. В отличие от чисто телесного воздержания от пищи, пост включает молитву, покаяние и милосердие, которое приближает верующих к Богу и помогает очистить душу от греха.

Рождественский пост: история и традиции

История Рождественского поста начинается с V века, когда он возник в Галлии (современная Франция) как подготовка к празднику Рождества. Впоследствии этот пост распространился на Италию и Англию и получил название адвент, то есть время ожидания прихода Христа. В IX веке он стал официальным началом церковного рока на Западе. На Востоке Рождественский пост также постепенно приобретал популярность, и в VIII веке был одобрен Коптийской церковью.

Основной целью Рождественского поста является очищение души от грехов, восстановление связи с Богом через молитву и добрые поступки. Святой Симеон Солунский сравнивал этот пост с постом Моисея, который в течение 40 дней и ночей постился, чтобы получить заповеди на каменных скрижалях. Для христиан это символизирует стремление приблизиться к Божьей мудрости и любви.

Пост также имеет символическое значение ожидания прихода Спасителя. Верующие чтят память пророков и праведников, которые в Ветхом Завете предсказывали приход Мессии, и молятся о духовной чистоте и готовности принять Его в свои сердца. Во время поста церковь особенно отмечает святых и мучеников, которые стали примером для подражания христианам.

Согласно традициям Церкви, этот пост называется Филипповкой, поскольку начинается на следующий день после праздника святого апостола Филиппа (14 ноября). В этот период рекомендуется посещать святые таинства исповеди и причастия, как это введено еще со времен Киевской Руси.

Папа Лев Великий отмечал, что во время поста важно проявлять щедрость и милосердие к ближним. Он поощрял помогать бедным, очищая таким образом свое сердце от самолюбия. Также важным элементом является удаление от греховных мыслей и поступков. Святой Иоанн Златоуст советовал избегать гнева, презрения и клеветы.

День священномучеников Гурия, Самона и Авива

Гурий, Самон и Авив – это трое христианских святых мучеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа. Их память почитается Православной церковью 15 (28) ноября.

Хотя точные исторические даты жизни неизвестны, считается, что они жили в III-IV веках. По преданию, Гурий и Самон были близкими друзьями и проповедовали христианство в городе Эдеса. Они призывали людей отказаться от языческих культов и поверить в единого Бога.

Когда об их деятельности узнали местные власти, святых арестовали и подвергли жестоким пыткам. Несмотря на страдания, они не отреклись от своей веры. По легенде, к ним присоединился еще один мученик – Авив, также пострадавший за Христа.

Международные праздники

15 ноября в мире отмечают День детей в беде и День "Я люблю писать",

Исторические события 15 ноября

1881: Александр Можайский получил патент на воздухоплавательный снаряд, что стало важным шагом в развитии авиации.

1887 год: Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку, ставшую основой для дальнейшего развития портативных электронных устройств.

1971 год: Компания Intel выпустила первый процессор Intel 4004, что ознаменовало начало эры персональных компьютеров.

1889 год: В Бразилии произошел переход от монархии к республике.

1990: В Украине была зарегистрирована первая политическая партия после отмены монополии КПСС на власть.

1965 год: Крейг Бридлов установил мировой рекорд скорости на автомобиле, разогнавшись до 973 км/ч.

2020 – население Земли достигло 8 миллиардов человек, согласно данным ООН.

Именинники 15 ноября

Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп

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