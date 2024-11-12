Какой праздник выпадает на 12 ноября: календарь событий

12 ноября православные верующие чтят память священномученика Иосафата. Именины празднуют Иваны, Александры, Иосифы, Леониды, Максимы, Степаны, Елены и Анастасии.

Видео дня

В мире отмечают День специалиста по безопасности, День непарных носков, Всемирный день борьбы с пневмонией, Международный день эргономики. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 ноября

12 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти священномученика Иосафата, украинского святого, настоящее имя которого – Иван Кунцевич. Родился он в 1580 году во Владимире-Волынском и с ранних лет проявлял благочестие. В 1604 году принял монашеское сословие, вступив в Свято-Троицкий монастырь, и взял имя – Иосафат. Святой потерпел мученическую смерть за единство всех христиан.

12 ноября – Всемирный День борьбы с пневмонией. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения объявили 12 ноября 2009 г. днем начала масштабной кампании по борьбе с детской пневмонией. ВОЗ и ЮНИСЕФ начали кампанию по сбору средств на лечение от этого заболевания детей в десятках развивающихся стран, преимущественно в Азии и Африке.

Также в странах мира 12 ноября отмечают:

Аргентинский день борьбы с ожирением;

Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках;

Национальный день книги в Мексике.

Исторические события 12 ноября

1871 – в Одессе дебютировал Марко Кропивницкий, украинский актер и режиссер.

1893 – в газете San Francisco Morning Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон).

1918 – гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

1918 – Австрия была провозглашена республикой.

1922 – открыли Киевскую картинную галерею.

1967 – в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев.

1992 – единственным законным средством платежа стал украинский рубль, которого в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.

2009 – в Харькове в помещении Союза украинской молодежи состоялась академия, на которой был провозглашен и впервые отмечен День украиноязычной печати.

2014 – в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был спущен космический аппарат.

Кто родился 12 ноября

1808 – Осип Бодянский, писатель, этнограф, исследователь и издатель древних славянских исторических трудов.

1840 – Огюст Роден, французский скульптор-импрессионист.

1885 – Михаил Ситенко, украинский хирург-ортопед, травматолог, имя которого носит Украинский научно-исследовательский институт ортопедии и травматологии в Харькове.

1929 – Грейс Келли, американская актриса, с 1956 жена князя Монако Ренье III.

1936 – Николай Сингаевский, украинский поэт, писатель, переводчик.

1980 – Райан Гослинг, канадский киноактер.

В этот день умерли:

1903 – Камиль Писсарро, французский художник XIX века, представитель импрессионизма.

1916 – Персиваль Ловелл, американский астроном.

1941 – Костя Левицкий, украинский общественно-политический деятель, политик, публицист, адвокат, глава правительства Западноукраинской Республики в 1918-19 гг.

1981 – Уильям Голден, американский актер, лауреат премии "Оскар".

2007 – Айра Левин, американский прозаик, фантаст, драматург и автор песен.

2018 – Стэн Ли, американский писатель, редактор и издатель. Главный редактор Marvel Comics.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных правилах Рождественского поста, который продлится до 24 декабря.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.