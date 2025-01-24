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Кальцоне из фарша, с вкусной начинкой и без капли теста: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
258
Рецепт блюда

Из мясного фарша можно приготовить не только вкусные и сытные котлеты, но еще и тефтели, а также запеканки, пироги, блины. А также очень вкусным блюдом из фарша будет кальцоне, но без теста. 

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Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша, с сыром, кетчупом и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 г. фарша
  • соль, перец, сухой чеснок
  • томатная паста/кетчуп
  • зелень (руккола и шпинат)
  • моцарелла
  • сухари 

Способ приготовления: 

1. В фарш добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

Фарш для блюда

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.

Начинка для блюда

3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. При желании можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.

Приготовление блюда

4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, затем включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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