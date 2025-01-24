Кальцоне из фарша, с вкусной начинкой и без капли теста: готовится в духовке
Из мясного фарша можно приготовить не только вкусные и сытные котлеты, но еще и тефтели, а также запеканки, пироги, блины. А также очень вкусным блюдом из фарша будет кальцоне, но без теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша, с сыром, кетчупом и зеленью.
Ингредиенты:
- 300 г. фарша
- соль, перец, сухой чеснок
- томатная паста/кетчуп
- зелень (руккола и шпинат)
- моцарелла
- сухари
Способ приготовления:
1. В фарш добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.
3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. При желании можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.
4. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, затем включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.
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