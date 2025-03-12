Кэти Холмс показала идеальный весенний образ в масляно-желтом оттенке

Каждый год весной в моду возвращаются яркие, свежие цвета. Вопрос только в том, какой оттенок будет наиболее актуален в этом сезоне. Если говорить о жизнерадостном желтом, то весной 2025 года стоит обратить внимание на нежный оттенок сливочного масла – именно он сейчас захватывает тренды.

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Достаточно вспомнить костюм актера Тимоти Шаламе, в котором тот пришел на церемонию вручения "Оскаров". Впрочем, не только он добавил в свой гардероб этот нежный, но выразительный цвет. Оценила его также актриса Кэти Холмс.

Звезда на днях посетила показ женской одежды коллекции осень/зима 2025-2026 от бренда Zimmermann. Событие происходило в рамках Недели моды в Париже. Холмс пришла на событие, облаченная в комплект из брюк и жакета оверсайз цвета сливочного масла.

Костюм она дополнила боди цвета горького шоколада с глубоким декольте. Оно подчеркивало хрупкую фигуру актрисы, особенно когда она приспускала свой жакет с плеча, чтобы позировать для фотографов.

Брюки свободного костюма актрисы были украшены накладными карманами карго и лентами. А ремень был высполнен из той же ткани, что и сам костюм, поэтому не резал лишний раз фигуру. Между тем, из-под штанин, доходивших до пола, выглядывала пара золотых босоножек на каблуке от Zimmermann. Холмс дополнила свой классический, но сексуальный образ большой черной кожаной сумкой-хобо с золотой фурнитурой, золотыми серьгами-кольцами и несколькими тонкими цепочками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой нежный цвет составит идеальную пару шоколадно-коричневому этой весной.

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