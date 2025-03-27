Когда нужно сажать розы с голым корнем, чтобы лучше цвели: идеальное время

Розы с голым корнем часто дешевле купить, что делает их отличным вариантом для садоводов. Но, по словам эксперта, время на их посадку достаточно ограничено.

Видео дня

Лиам Беддолл, старший консультант по розам в David Austin Roses, сказал, что идеальное время для посадки роз с голым корнем – это период их покоя, как правило, между октябрем и апрелем, пишет Express.

Посадка в этот период позволяет корням прижиться к началу вегетационного периода. Это значит, что садоводам осталось немного времени, чтобы высадить розы с голым корнем, чтобы они хорошо зацвели в этом году.

Выберите место в своем саду, которое получает не менее четырех часов солнечного света каждый день и имеет хорошую циркуляцию воздуха, чтобы минимизировать риск заболевания.

Перед посадкой замочите корни в воде по крайней мере на два часа, чтобы они снова увлажнились. Если немедленная посадка невозможна, храните розы в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте в течение трех недель, защищая их от мороза.

Когда дело дойдет до посадки, выкопайте яму в два раза шире и немного глубже корневой системы, обязательно обогатив почву компостом. Поместите розу в яму, расправив корневую систему, затем снова заполните яму землей, прежде чем осторожно уплотнить ее и тщательно полить.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с розами в марте, чтобы они не болели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.