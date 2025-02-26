Когда сеют кабачки на рассаду: советы для хорошего урожая

Выращивание кабачков – популярное занятие среди украинских огородников. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно определить время посева семян на рассаду.

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Своевременная посадка обеспечит здоровое развитие растений и их быструю адаптацию к открытому грунту. Для получения раннего урожая кабачки выращивают из-за рассады. Этот процесс прост и доступен даже начинающим. Рассада готова к высадке в открытый грунт через 23-28 дней после появления всходов. Поэтому оптимальное время для посева семян – апрель.

Благоприятные дни для посева: лунный календарь

Согласно лунному календарю, лучшие дни для посева кабачков в апреле – 14, 18 и 19 числа. Также можно сеять 8, 9 и 28 апреля. В мае благоприятными днями 5, 6 и 7 числа. Позже семена можно сеять непосредственно в почву.

Выбор сорта и подготовка семян: важные шаги

Для успешного выращивания кабачков важно выбрать сорта, районированные для вашего региона, и приобрести семена у проверенных производителей. Перед посевом рекомендуется замочить семена в талой воде. Если вы сомневаетесь в качестве семян, их можно прорастить, завернув во влажную ткань и поместив в теплое место.

Уход за рассадой: залог здоровых растений

После посева семян необходимо обеспечить рассаде достаточно света и тепла. Поливать рассаду следует умеренно, не допуская пересыхания грунта. За 7-10 дней до высадки в открытую почву рассаду нужно закалить, постепенно приучая к внешним условиям.

Высадка рассады в открытый грунт

Высаживать рассаду кабачков в открытый грунт следует после того, как минует угроза заморозков. Обычно это происходит в конце мая – начале июня. Расстояние между растениями должно быть не менее 60-70 см.

Ранее OBOZ.UA писал, где лучше сажать кабачки, чтобы получить хороший урожай.

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