Когда собирают урожай фасоли: как правильно хранить

Фасоль требует правильного подхода к уборке. Чтобы сохранить ее вкусовые свойства, высокое качество и обеспечить длительное хранение, следует придерживаться нескольких простых, но важных правил.

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Все зависит от типа выращенной фасоли – сахарной, полусахарной или зерновой, а также условий дальнейшего хранения. OBOZ.UA рассказывает, как правильно собирать урожай.

Сбор зеленой фасоли сахарных и полусахарных сортов

Собирать нужно на ранней стадии, когда стручки еще нежные и сочные. Идеальный момент, когда стручки достигают длины 5–14 см, в зависимости от сорта. В средней климатической зоне сбор проводится один-два раза в неделю, а в южных регионах – до трех.

Лучшее время для уборки – утро, когда бобы еще не успели завянуть под действием жары, что позволяет сохранить вид и качество урожая.

Сбор фасоли на зерно

Когда бобы достигают полной биологической зрелости, а листья начинают подсыхать, самое время собирать фасоль на зерно. Семена в это время становятся твердыми и приобретают характерный цвет для своего сорта. У некоторых разновидностей стручки остаются зелеными даже после созревания.

В сентябре проводят выборочный сбор, ориентируясь на пожелтение стручков. Утренние часы – лучшее время для уборки, поскольку к вечеру поврежденные участки на растениях успеют подсохнуть, уменьшая риск грибковых инфекций.

Метод сбора и обработки кустовой фасоли

Собирая кустовую фасоль, не стоит выдергивать растение с корнями. Рекомендуется срезать ее у поверхности почвы, оставляя в земле корни с азотфиксирующими бактериями. Собранные растения можно связать в снопы и оставить созревать под навесом или непосредственно на грядке, подстелив мешковину или пленку. После растрескивания стручков фасоль обмолачивают и очищают.

Основные условия хранения фасоли на зерно

Для длительного хранения фасоли важно соблюдать три ключевых условия:

Во-первых, тщательное просушивание – зерно нужно разложить тонким слоем на бумаге и ежедневно перемешивать.

Во-вторых, фасоль должна быть полностью спелой, иначе высокая влажность может привести к порче.

В-третьих, необходимо обеспечить защиту от вредителей: в пакеты с фасолью часто добавляют зубцы чеснока или семена укропа. Надежно высушенную фасоль удобно хранить в трехлитровых банках с полиэтиленовыми крышками в прохладном месте.

Хранение фасоли в прохладных местах

Часто фасоль хранят на чердаках или балконах. Однако стоит помнить, что при температуре ниже 0 °C зерновка (вредитель фасоли) погибает. При температуре ниже +10 °C развитие личинок останавливается, но с повышением возобновляется.

Для полного уничтожения вредителей фасоль можно прогреть при температуре +65–70 °C в течение двух часов, однако после этого семена уже не прорастут и подходят только для пищевых нужд.

Хранение фасоли в морозильной камере

Еще один эффективный способ – замораживания. Для этого фасоль помещают в морозильную камеру с температурой -6...-8 °C на 10 суток или -12...-15 °C на 3 суток. После этого ее просушивают и пересыпают в мешочки или банки. Такая обработка гарантирует уничтожение вредителей и позволяет хранить фасоль долго без потери качества.

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