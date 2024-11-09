Комфортное тепло и потрясающие виды: острова в Европе назвали идеальными для зимнего отпуска

Планирование зимнего отпуска всегда связано с риском – зимняя погода более капризна и непредсказуема, чем летняя. Однако в Европе есть место, которое радует комфортным теплом даже зимой.

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Как пишет издание Express, речь идет о португальском архипелаге Мадейра, расположенном у северо-западных берегов Африки. Недавно он был признан лучшим в Европе в номинации Condé Nast Traveller's Readers Choice Awards 2024. В ноябре средняя максимальная температура здесь составляет 21 градус тепла.

Мадейра предлагает путешественникам самое лучшее, чего можно желать от отпуска. Ее стабильный климат, обусловлен тем, что она расположена рядом с солнечным Марокко. Это делает архипелаг безопасным местом для теплого зимнего отдыха.

Вулканическое происхождение островов означает, что здесь есть несколько природных бассейнов, которые в течение тысячелетий формировались из остывшей лавы. Сейчас они стали источниками исключительно качественной воды. И способствует этому близость океана.

Роскошные пляжи и кристально чистое море Мадейры позволяют европейским туристам забыть о зиме и расслабиться под солнечными лучами. Однако архипелаг дает гораздо больше, чем пляжный релакс. Вулканическое происхождение означает, что острова имеют очень интересный ландшафт, который увлекательно исследовать. Для этого здесь проложено немало троп для хайкинга. Они пролегают по каждому из четырех островов.

Лавровым лесам Лаурисильва, расположенным на Мадейре, более 20 миллионов лет. Они покрывают 15 000 гектаров и здесь можно встретить немало животных в природной среде обитания. Поэтому следует отправиться на прогулку.

Как это обычно бывает в Южной Европе, еда Мадейры отличная. Обязательно попробуйте Espetada Madeirense – шашлык из говядины, приготовленный на гриле на дровах, или Filete de Espada – типичное блюдо из местных морепродуктов.

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