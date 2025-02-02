Кто быстро найдет игрушечный автомобиль? Головоломка на внимательность

В современном быстротечном мире умение замечать мелкие детали – редкий и очень полезный навык. А потренировать его можно с помощью простых и даже в чем-то детских головоломок.

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Именно такую предлагает своим читателям сегодня OBOZ.UA. Проверьте свой IQ, найдя на картинке ниже искусно скрытую игрушечную машинку. И вдобавок попробуйте справиться с заданием менее чем за 5 секунд.

Известно, что люди, которые быстро решают головоломки на поиск мелких деталей, часто могут похвастаться высоким интеллектом и острым вниманием. Пройдите этот веселый и стимулирующий мозг тест прямо сейчас и бросьте вызов своим друзьям.

Итак, перед собой вы видите сцену в ванной. На первый взгляд, ничего особенного здесь нет – все чисто убрано, все вещи разложены по местам. Но художник скрыл среди многочисленных деталей изображение маленькую игрушечную машинку. Найти ее – ваша задача.

Поставьте таймер на 5 секунд и попытайтесь бросить вызов времени. Но не сдавайтесь, если вам не удастся справиться за этот короткий промежуток времени. Попытайтесь довести дело до конца самостоятельно. Именно это поможет вам прокачать наблюдательность.

А для тех, кто хочет себя проверить или потратил на головоломку слишком много усилий и просто хочет увидеть правильный ответ, ниже публикуем подсказку. Правильный ответ на ней выделен специальным образом.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, где по мельчайшим деталям нужно было определить, кто из героев картинки являются роботами.

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