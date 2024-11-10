Кто сыграет в фильме 'Острые козырьки': все, что известно об актерском составе

Работа над полнометражным продолжением сериала "Острые козырьки" для стриминга Netflix продолжается. И в прессе появляются новые подробности со съемочной площадки.

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Так издание Marie Claire Украина назвало полный актерский состав фильма. К главной роли Томми Шелби вернется теперь уже оскароносный Киллиан Мерфи. Компанию ему подобрали подходящую. На съемочной площадке появятся номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Тим Рот, а также обладатель BAFTA и номинант на "Оскар" Барри Кеоган. Компанию им составит звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон. В каст также вошли Стивен Грэм, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пекки Ли, Ян Пек и Джей Ликурго.

К тому же Netflix представил в своих соцсетях официальный кадр Кеогана в образе для фильма. На снимке актер, одетый в характерную кепку, выглядывает из кабины грузовика. Имя персонажа и его история пока держатся в секрете.

В сети уже появляются первые кадры со съемочной площадки, поскольку картина перешла к стадии съемок. Судя по тому, что Мерфи на кадрах папарацци загримирован так, словно у него окровавлено лицо, экшена в картине будет достаточно. А Ребекка Фергюсон предстает на снимках с черными волосами, а значит, она изменит своему фирменному рыжему цвету ради роли.

По сюжету действие полнометражного продолжения "Острых козырьков" происходит в Бирмингеме между 1919 и 1934 годами. В центре событий оказывается семья Тома Шелби, которая в сериале прокладывала себе путь от уличной банды на верхушку общества. Режиссером фильма выступает Том Харпер, сценарий пишет шоуранер оригинального шоу Стивен Найт.

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