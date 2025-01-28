Куда поехать в Таиланде: три невероятных направления для путешествия

Таиланд – страна невероятных контрастов, где встречаются шумные города, 156 национальных парков, величественные острова и длинные побережья, окруженные бескрайними пляжами. Здесь найдется все для незабываемых впечатлений.

Видео дня

Если вы увлекаетесь вкусной едой, то Таиланд – настоящий рай для гурманов. Легендарные уличные блюда, которые можно найти за каждым углом, поразят вкусовые рецепторы и часто не требуют больших затрат.

Но еда – это только начало вашего тайского приключения. После сытного обеда отправляйтесь в треккинг, каякинг, рафтинг или пеший туризм. Или просто наслаждайтесь отдыхом на одном из красивейших пляжей мира. Каким бы вариантом вы ни выбрали, Таиланд всегда удивит и подарит море положительных эмоций. В Lonely Planet собрали лучшие места Таиланда, которые раскроют туристам все прелести этой страны.

Бангкок и окрестности

Начиная свое путешествие по Таиланду, нельзя обойти Бангкок. Этот город, который никогда не спит, поражает контрастами старого и нового. Обязательно посетите знаменитый храм Ват Арун, увлекшись его башнями, покрытыми керамикой. Большой дворец и храм Ват Пхра Кео – еще одни символы города, которые стоит увидеть. После насыщенного дня посетите Чайнатаун, где вас ждет настоящая феерия вкусов, а затем поднимитесь на крышу одного из баров, чтобы насладиться панорамой города.

Из Бангкока отправляйтесь на запад в исторический Канчанабури. Это место известно печально известной железной дорогой смерти, построенной японцами во время Второй мировой войны. Посетите музей и военное кладбище, чтобы почтить память жертв. Для любителей активного отдыха – рафтинг по реке Квай. А национальный парк Эраван порадует вас живописными водопадами и разнообразием флоры и фауны.

Следующая остановка – древняя столица Сиама, Аютайя. Арендовав велосипед, вы сможете самостоятельно исследовать развалины храмов, почувствовав атмосферу прошлых веков. Не забудьте попробовать местную кухню – челночную лапшу или речных креветок на гриле. А для желающих увидеть город с другого ракурса предлагаются экскурсии на лодке по реке.

Заканчивая свое путешествие, посетите национальный парк Кхао Яй. Это настоящий рай для любителей природы. Здесь обитают слоны, медведи, разнообразные птицы и другие животные. Вы можете отправиться в пешие походы, чтобы полюбоваться водопадами, или поучаствовать в ночном сафари, чтобы увидеть диких животных в их природной среде.

Этот маршрут позволит вам познакомиться с разнообразием Таиланда – от шумного мегаполиса до спокойных лесов и древних руин. Вы получите незабываемые впечатления и заряд энергии на долгое время.

Северный Таиланд

Путешествие по Северному Таиланду следует начать с его сердца – города Чиангмая. Это древний город, богатый культурой и историей. Осмотрите старые храмы, потеряйтесь в лабиринтах узких улиц, посетите ночные рынки, где можно отведать местную кухню и приобрести сувениры. Для тех, кто ищет более активного отдыха, есть возможность посетить нравственный лагерь для слонов или научиться готовить тайские блюда.

Недалеко от Чиангмая расположена самая высокая гора Таиланда – Дойинтанон. Здесь вы можете насладиться свежим горным воздухом, полюбоваться живописными пейзажами и посетить многочисленные водопады. Для любителей пеших прогулок есть множество троп разных сложностей.

Пай – настоящая находка для любителей спокойного отдыха. Этот городок известен своими горячими источниками, водопадами и живописными пейзажами. Здесь можно заняться рафтингом, посетить деревни горных племен или просто расслабиться в одном из многочисленных кафе.

Панг Мапха – настоящий рай для спелеологов. Здесь расположено большое количество пещер, некоторые из которых доступны для посещения туристами. Вы можете проплыть на бамбуковом плоту по подземным рекам или отправиться на более сложную экскурсию в глубь пещер.

Маэ-Хонг-Сон – это один из самых отдаленных городов Таиланда. Здесь вы сможете познакомиться с культурой горных племен, посетить чайные плантации и насладиться живописными пейзажами.

Отдых на островах Таиланда

Приготовьтесь к незабываемому путешествию по островам Таиланда. Этот маршрут объединит пляжный отдых, подводное плавание, ночную жизнь и познание местной культуры.

Начните свое путешествие на острове Самуи. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых на пляже. Здесь вас ждут роскошные курорты, спа-центры и множество водных активностей. Не забудьте посетить национальный парк Анг Тонг, известный своими живописными островами и лагунами.

Следующий пункт вашего путешествия – остров Ко Тао. Это настоящий рай для любителей подводного плавания. Здесь вы сможете увидеть разнообразие морской жизни, от коралловых рифов до китовых акул. Кроме дайвинга, на острове есть прекрасные возможности для скалолазания и других активных видов отдыха.

Ко Пха-Нган известен своими легендарными вечеринками полной луны. Но даже если вы не планируете участвовать в этих громких мероприятиях, на острове есть множество других развлечений. Посетите уютные бухты, займитесь йогой или просто расслабьтесь на пляже.

Пхукет – это остров контрастов. Здесь вы найдете как спокойные пляжи, так и оживленные ночные клубы. Обязательно посетите Ао Пханг Нга – заповедник с известняковыми скалами и пещерами, а также Симиланские острова – одно из лучших мест для дайвинга в мире.

Совершите свое путешествие на острове Ко-Пхи-Пхи. Это небольшой остров, известный благодаря фильму "Пляж". Здесь вы сможете насладиться уединенными пляжами, пойти в поход или заняться дайвингом.

Читайте на OBOZ.UA также о лучших направлениях для отдыха в Африке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.