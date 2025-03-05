Кудрявый пес короля Чарльза лаготто-романьоло: почему эта порода подойдет не всем

После того, как стало известно, что король Великобритании Чарльз III приобрел щенка лаготто-романьоло, интерес к этой породе собак возрос.

Видео дня

Но представитель Кинологического клуба Билл Ламберт говорит, что хотя Lagotto Romagnolo и другие породы, прославленные знаменитостями и влиятельными людьми, могут быть фантастическими домашними животными, они подходят далеко не всем, пишет Express.

"Это прекрасная порода и, кажется, она очень подходит Его Величеству Королю, который любит охотиться и ведет активный образ жизни", – сказал он.

Но, как отметил эксперт, такая собака совсем не подойдет для менее активного владельца.

Лаготто достиг своего пика популярности в Великобритании в 2023 году, в том же году, когда он был коронован победителем Best in Show на Crufts, по данным Kennel Club, было зарегистрировано около 327 щенков.

Напротив, популярность пемброкширского вельш-корги подскочила на 56% через год после того, как его приняли в королевскую семью, а регистрация щенков достигла максимума в 9000 в 1960 году, через семь лет после коронации королевы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о самых спокойных в мире собаках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.