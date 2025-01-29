Куриные наггетсы в духовке: получатся вкуснее, чем в известном фаст-фуде

Нагетсы – это одно из самых популярных в мире блюд, готовящихся из курятины. Они продаются почти в каждом фаст-фуде в сочетании с различными соусами являются очень вкусными.

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Фудблогер с ником valway ka в Instagram рассказала, как приготовить куриные нагетсы без ущерба для здоровья. В качестве альтернативного метода термической обработки кулинарка предложила духовку.

Ингредиенты

Куриное филе – ½ кг.

Соль

Перец

Паприка

Чеснок

Ингредиенты для кляра

Яйца – 3 шт.

Молоко – 3 ст.л.

Мука – 4 ст.л.

Соль

Перец

Дополнительные ингредиенты

Кукурузные хлопья не сладкие – 200 гр

Масло

Способ приготовления

1. Филе нарезать на небольшие кусочки и замариновать в специях.

2. Все ингредиенты для кляра смешать в глубокой емкости.

3. Кукурузные хлопья немного измельчаем.

4. Куриное филе погружаем в кляр и присыпаем хлопьями.

5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем в течение 15 минут при 200 градусах.

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