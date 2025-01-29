Куриные наггетсы в духовке: получатся вкуснее, чем в известном фаст-фуде
Нагетсы – это одно из самых популярных в мире блюд, готовящихся из курятины. Они продаются почти в каждом фаст-фуде в сочетании с различными соусами являются очень вкусными.
Фудблогер с ником valway ka в Instagram рассказала, как приготовить куриные нагетсы без ущерба для здоровья. В качестве альтернативного метода термической обработки кулинарка предложила духовку.
Ингредиенты
- Куриное филе – ½ кг.
- Соль
- Перец
- Паприка
- Чеснок
Ингредиенты для кляра
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 3 ст.л.
- Мука – 4 ст.л.
- Соль
- Перец
Дополнительные ингредиенты
- Кукурузные хлопья не сладкие – 200 гр
- Масло
Способ приготовления
1. Филе нарезать на небольшие кусочки и замариновать в специях.
2. Все ингредиенты для кляра смешать в глубокой емкости.
3. Кукурузные хлопья немного измельчаем.
4. Куриное филе погружаем в кляр и присыпаем хлопьями.
5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем в течение 15 минут при 200 градусах.
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