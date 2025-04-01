'Лето, когда я стала красивой': опубликован фото-тизер последнего сезона

Лето 2025 года станет не только жарким, но и эмоциональным для миллионов поклонников подростковой драмы "Лето, когда я стала красивой" (The Summer I Turned Pretty). Создатели официально подтвердили: третий сезон сериала будет последним.

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В конце марта на официальных страницах сериала появились первые тизер-фото с нового сезона, которые сразу же разожгли любопытство зрителей. Подробности рассказало издание Variety.

О чем сериал и чем он покорил зрителей

События в сериале "Лето, когда я стала красивой" происходят преимущественно на вымышленном пляже Казенс. Главная героиня – Изабель "Белли" Конклин, которую сыграла Лола Тунг. Каждое лето она приезжает на побережье вместе со своей мамой, братом и семьей Фишеров – друзей детства, с которыми связана первая любовь, первая боль и первые серьезные выборы.

Белли оказывается между двумя братьями – Конрадом (Крис Брайни) и Джеремией (Гевин Казаленьо), каждый из которых оставил глубокий след в ее сердце.

Что известно о финальном сезоне

Третий сезон – это адаптация финальной части книжной трилогии Дженни Хан, "У нас всегда будет лето". Белли учится в Финчском университете вместе с Джеремием. В то же время, она все еще не может окончательно отпустить чувства к Конраду. Этот сезон обещает стать решающим: зрители наконец-то узнают, кого выберет Белли – и почему.

Сезон будет состоять из 11 эпизодов – это больше, чем в предыдущих частях, что позволяет подробнее показать развитие персонажей, внутренние трансформации и окончательные решения.

Когда состоится премьера

В июле 2025 года появятся первые эпизоды нового сезона. Съемки официально стартовали 14 мая 2024, а команда обещает эмоциональный, чувственный и насыщенный финал.

Дженни Хан, автор оригинальных романов, снова стала шоуранером сериала вместе с Сарой Кусеркой. В продюсерский состав входят также Карен Розенфельт, Пол Ли, Медс Хансен, Хоуп Гартман и Габриэль Стентон. В этот раз Дженни Хан попробует себя и как режиссер одного из эпизодов.

Будет ли продолжение

Создатели обещают, что сериал официально завершится третьим сезоном. Но именно это позволяет авторам сделать финал максимально глубоким, чувственным и завершенным. Герои пройдут весь путь – от первого поцелуя до важного выбора.

"Лето, когда я стала красивой" – не просто история о любовном треугольнике. Это сериал о взрослении, переосмыслении себя, об отношениях с родителями и друзьями. Это история о магии первого лета юности, которое бывает только раз в жизни, но запоминается навсегда.

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