Лучшие сериалы мая: какие новинки достойны внимания
Май порадует поклонников сериалов целым рядом новинок на любой вкус. Стриминговые платформы подготовили премьеры, обещающие удивить неожиданными сюжетами, амбициозными экспериментами.
Среди них как продолжение известных франшиз, так и совершенно новые проекты, которые могут стать хитами сезона. В списке премьер — криминальные драмы, научная фантастика, триллеры и сатирические комедии.
От вселенной "Звездных войн" до скандинавских психологических драм - май нечем заинтересовать. OBOZ.UA рассказывает, какие сериалы в этом месяце не стоит упустить.
Четыре времени года (The Four Seasons)
Премьера: 1 мая, Netflix
Драматический сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года, исследует отношения между тремя парами друзей, отправляющихся в сезонные поездки. В течение года герои переживают взлеты и падения в личной жизни, что изменяет их представления о дружбе, любви и верности.
Звездные войны: Сказания о преступном мире (Star Wars: Tales of the Underworld)
Премьера: 4 мая, Disney+
Спинофф культовой франшизы, углубляющийся в темные уголки Галактики – мир контрабандистов, наемников и преступников. Это антология историй, раскрывающих новых персонажей и неожиданно связывающих известные события вселенной Star Wars.
Дастер (Duster)
Премьера: 15 мая, Max
Криминальная драма от Дж. Дж. Абрамса, действие которой разворачивается в Аризоне 1970-х. Главный герой — водитель бегства, который оказывается вовлеченным в опасный конфликт, когда сотрудничает с агентом ФБР, стремящимся уничтожить преступный картель.
Сверхкомпенсация (Overcompensating)
Премьера: 15 мая, Prime Video
Сатирическая комедия о жизни влиятельного, но глубоко неуверенного в себе миллионера, пытающегося "доказать" свою крутизну из-за серии чрезмерных, а порой и абсурдных поступков. В центре кризис идентичности и насмешливый взгляд на современную маскулинность.
Уют (Reservatet)
Премьера: 15 мая, Netflix
Шведская психологическая драма о семье, переезжающей в экопоселение в поисках новой гармонии. Внешне идеальное общество начинает выявлять тревожные признаки тоталитарного контроля. Общественная критика, напряжение и социальный эксперимент в скандинавском стиле.
Дневники киллербота (Murderbot)
Премьера: 16 мая Apple TV+
Научно-фантастический сериал по мотивам популярного цикла новелл Марты Уэллс. Главный герой — андроид, который сломал систему контроля и стремится к независимости, но вынужден снова спасать людей, хотя и не очень их любит.
Сирены (Sirens)
Премьера: 22 мая, Netflix
Современный фэнтези-сериал, где мифические существа – сирены – живут в тени человеческого общества. После загадочного инцидента они выходят из подполья, грозящего нарушить баланс в мире. История об идентичности, власти и границе между человеком и монстром.
Библиотекари: Следующий раздел (The Librarians: The Next Chapter)
Премьера: 25 мая, TNT
Продолжение популярного приключенческого сериала о хранителях магических артефактов. Новое поколение библиотекарей сталкивается с древним злом, пробуждающимся в цифровую эпоху. Легкая фантастика с нотками ностальгии.
Взрослые (Adults)
Премьера: 28 мая, FX/Hulu
Драма о группе друзей, которым за тридцать, пытаются выяснить, что на самом деле значит быть взрослым. Неравные отношения, карьерные изменения, кризисы и юмор повседневной жизни – все собрано в этом откровенном сериале о взрослении.
Лучшая сестра (The Better Sister)
Премьера: 29 мая, Prime Video
Психологический триллер о двух сестрах, чья жизнь резко меняется после убийства мужчины одной из них. Расследование открывает темные секреты прошлого, а сестринская связь подвергается строгому испытанию.
OBOZ.UA ранее предлагал узнать, когда премьера нового сериала Netflix "Сирены" и что известно о сюжете.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.