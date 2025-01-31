Маникюр 'аура', популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Маникюр Aura (Аура) ныне пользуется большой популярностью среди звезд и модных блогеров. Этот стиль нейл-арта вновь обретает сердца многих, предлагая игривый, но элегантный вид, сочетающий яркие и мягкие цвета в эффектном градиенте.

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Этот маникюр не только подходит для любой длины и формы ногтей, но может быть выполнен в домашних условиях. В ELLE дали рекомендации, как создать маникюр "Аура" и какие варианты его исполнения наиболее популярны.

Что такое маникюр "аура"

Этот стиль сочетает яркие и мягкие цвета, создавая эффект туманного, мечтательного градиента на ногтях. В основе этого тренда лежит концепция "ауры", символизирующая окружающую человека энергию.

Создавая такой маникюр, вы зрительно отражаете свою индивидуальную атмосферу, настроение или энергию. Уже несколько сезонов этот тренд очень популярен, и не только среди знаменитостей. Как отмечает нейл-мастер Мишель Хамфри, этот стиль идеально отражает мечтательную атмосферу и эмоции.

Одним из главных преимуществ маникюра Aura является его универсальность. Этот стиль можно выполнить на любой форме и длине ногтей, будь то короткие и практичные или длинные и тонкие ногти. Кроме того, это отличный способ придать своему маникюру необычный эффект без необходимости обращаться к профессионалам.

Как создать маникюр "аура" дома

Один из больших плюсов такого маникюра – это возможность создать его даже дома, не имея профессиональных инструментов. Для этого вам понадобится всего несколько базовых материалов, таких как губка для макияжа и тени для век. Процесс начинается с нанесения базового цвета на ногти, после чего на губку наносится другой цвет, слегка втирающийся в ноготь, создавая желаемый градиентный эффект. Для завершения маникюра необходимо нанести финальное покрытие. Детали на видео:

Тени легко наносятся кистью или аппликатором на ноготь, и после этого важно осторожно убрать излишки пыли, чтобы не испортить облик маникюра. Для завершения необходимо применить гелевое покрытие, которое придаст ногтям блеск и обеспечит их долговечность.

Гель-лак сделает маникюр более стойким. С ним эффект ауры будет еще ярче и насыщеннее. В этом случае гель-лак можно также наносить с помощью губки, после чего закрепить результат под УФ-лампой. Важно помнить, что лак не должен касаться кожи во избежание возможных аллергических реакций.

Какие оттенки подходят для маникюра "Аура"

Маникюр Aura можно выполнить в различных цветах, что делает его очень универсальным. Если вы хотите создать контраст, выбирайте оттенки, находящиеся на противоположных сторонах цветового круга, или комбинируйте глубокие темные цвета с бледными. Мишель Хамфри рекомендует использовать контрастные цвета для создания яркого эффекта, например сочетать темный базовый оттенок с яркими акцентами, такими как розовый, зеленый или голубой.

Для более легкого и мечтательного вида можно выбрать светлые и пастельные оттенки. Например, отличным вариантом для весеннего маникюра станет сочетание мягких пастельных тонов, что придаст вашим ногтям утонченный вид.

Самые популярные варианты маникюра Aura

Золотая аура

Для создания шикарного вида попробуйте маникюр Aura в золотых тонах. Это эффектный вариант, придающий теплу вашему образу. Золотые акценты создают роскошный вид, идеален для праздничных событий.

Фиолетовая аура

Теплая розовато-фиолетовая комбинация – отличный выбор для тех, кто хочет иметь темный, но не слишком готический маникюр. Этот вариант будет выглядеть женственно и элегантно, подходит для любого времени года.

Розовая аура

Этот дизайн – настоящий тренд для тех, кто любит стиль Барби. Яркие розовые оттенки придают нотку женственности и подходят для летних месяцев.

Темная аура

Для тех, кто предпочитает более насыщенные оттенки, идеальным выбором будут темные аурные ногти, которые выглядят элегантно и таинственно.

Пастельная аура

Мечтательные пастельные оттенки создают нежный вид, отлично подходящий для весеннего маникюра. Такие ногти дарят лёгкость и элегантность, подчеркивая естественную красоту.

Как сделать маникюр "Аура" с помощью хромированных акцентов

Тонкие хромированные линии или детали сделают маникюр еще более стильным и оригинальным. Такой дизайн точно привлечет внимание и придаст вашему образу современный вид.

Маникюр Aura продолжает оставаться в моде и в 2025 году, набирая популярность благодаря своей универсальности и мечтательному эффекту. Создать его можно как в салоне, так и дома, используя простые материалы. Варианты дизайна этого маникюра разнообразны, и каждый сможет найти для себя идеальный стиль, подходящий для любого времени года.

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