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Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Елена Былим
NewsLife
4 минуты
219
Маникюр 'аура', популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Маникюр Aura (Аура) ныне пользуется большой популярностью среди звезд и модных блогеров. Этот стиль нейл-арта вновь обретает сердца многих, предлагая игривый, но элегантный вид, сочетающий яркие и мягкие цвета в эффектном градиенте.

Видео дня

Этот маникюр не только подходит для любой длины и формы ногтей, но может быть выполнен в домашних условиях. В ELLE дали рекомендации, как создать маникюр "Аура" и какие варианты его исполнения наиболее популярны.

Что такое маникюр "аура"

Этот стиль сочетает яркие и мягкие цвета, создавая эффект туманного, мечтательного градиента на ногтях. В основе этого тренда лежит концепция "ауры", символизирующая окружающую человека энергию.

Создавая такой маникюр, вы зрительно отражаете свою индивидуальную атмосферу, настроение или энергию. Уже несколько сезонов этот тренд очень популярен, и не только среди знаменитостей. Как отмечает нейл-мастер Мишель Хамфри, этот стиль идеально отражает мечтательную атмосферу и эмоции.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Одним из главных преимуществ маникюра Aura является его универсальность. Этот стиль можно выполнить на любой форме и длине ногтей, будь то короткие и практичные или длинные и тонкие ногти. Кроме того, это отличный способ придать своему маникюру необычный эффект без необходимости обращаться к профессионалам.

Как создать маникюр "аура" дома

Один из больших плюсов такого маникюра – это возможность создать его даже дома, не имея профессиональных инструментов. Для этого вам понадобится всего несколько базовых материалов, таких как губка для макияжа и тени для век. Процесс начинается с нанесения базового цвета на ногти, после чего на губку наносится другой цвет, слегка втирающийся в ноготь, создавая желаемый градиентный эффект. Для завершения маникюра необходимо нанести финальное покрытие. Детали на видео:

Тени легко наносятся кистью или аппликатором на ноготь, и после этого важно осторожно убрать излишки пыли, чтобы не испортить облик маникюра. Для завершения необходимо применить гелевое покрытие, которое придаст ногтям блеск и обеспечит их долговечность.

Гель-лак сделает маникюр более стойким. С ним эффект ауры будет еще ярче и насыщеннее. В этом случае гель-лак можно также наносить с помощью губки, после чего закрепить результат под УФ-лампой. Важно помнить, что лак не должен касаться кожи во избежание возможных аллергических реакций.

Какие оттенки подходят для маникюра "Аура"

Маникюр Aura можно выполнить в различных цветах, что делает его очень универсальным. Если вы хотите создать контраст, выбирайте оттенки, находящиеся на противоположных сторонах цветового круга, или комбинируйте глубокие темные цвета с бледными. Мишель Хамфри рекомендует использовать контрастные цвета для создания яркого эффекта, например сочетать темный базовый оттенок с яркими акцентами, такими как розовый, зеленый или голубой.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Для более легкого и мечтательного вида можно выбрать светлые и пастельные оттенки. Например, отличным вариантом для весеннего маникюра станет сочетание мягких пастельных тонов, что придаст вашим ногтям утонченный вид.

Самые популярные варианты маникюра Aura

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Золотая аура

Для создания шикарного вида попробуйте маникюр Aura в золотых тонах. Это эффектный вариант, придающий теплу вашему образу. Золотые акценты создают роскошный вид, идеален для праздничных событий.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Фиолетовая аура

Теплая розовато-фиолетовая комбинация – отличный выбор для тех, кто хочет иметь темный, но не слишком готический маникюр. Этот вариант будет выглядеть женственно и элегантно, подходит для любого времени года.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Розовая аура

Этот дизайн – настоящий тренд для тех, кто любит стиль Барби. Яркие розовые оттенки придают нотку женственности и подходят для летних месяцев.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Темная аура

Для тех, кто предпочитает более насыщенные оттенки, идеальным выбором будут темные аурные ногти, которые выглядят элегантно и таинственно.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Пастельная аура

Мечтательные пастельные оттенки создают нежный вид, отлично подходящий для весеннего маникюра. Такие ногти дарят лёгкость и элегантность, подчеркивая естественную красоту.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Как сделать маникюр "Аура" с помощью хромированных акцентов

Тонкие хромированные линии или детали сделают маникюр еще более стильным и оригинальным. Такой дизайн точно привлечет внимание и придаст вашему образу современный вид.

Маникюр "аура", популярный среди звезд, вернулся в тренды: как выглядит

Маникюр Aura продолжает оставаться в моде и в 2025 году, набирая популярность благодаря своей универсальности и мечтательному эффекту. Создать его можно как в салоне, так и дома, используя простые материалы. Варианты дизайна этого маникюра разнообразны, и каждый сможет найти для себя идеальный стиль, подходящий для любого времени года.

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