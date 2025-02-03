Масленица-2025: топ-3 легких рецептов из творога
Скоро наступит неделя Масленицы. А это значит, что хозяйки будут готовить блины и блюда с сыром. Конечно же хочется, чтобы каждое из них было вкусной по-особому.
Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram опубликована топ-3 легких рецепта из сыра. Каждый из них станет просто идеальным блюдом на Масленицу-2015.
Сырники с карамельным соусом
Ингредиенты для сырников
- Сыр 5% – 500 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Желтки – 2 шт.
- Сахар – 20 гр.
- Мука – 2 ст.л.
Ингредиенты для соуса
- Сахар – 100 гр.
- Сливки 30% – 100 мл.
- Сгущенка – 50 гр.
- Сливочное масло 82% – 75 гр.
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. Протрите сыр через сито.
2. Добавить творог сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.
3. Присыпьте рабочую поверхность мукой для господства.
4. Возьмите часть сырной массы и сформуйте шарик. Плюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформуйте шайбу. Сформируйте таким образом все творожники.
5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.
6. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
7. Готовим соус. Прогрейте сливки со сгущенкой до парения.
8. Отправьте в сотейник сахар и доведите его до темно-коричневой карамели.
9. Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенкой, постоянно помешивая лопаткой.
10. Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.
11. Заберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.
Сырная плетенка с орехами
Ингредиенты для теста
- Сыр 5% – 300 гр.
- Мука – 200 гр.
- Сливочное масло охлажденное – 200 гр.
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Грецкие орехи – 100 гр.
- Сахар – 50 гр.
- Корица – 5 гр.
- Сливочное масло – 30 гр.
- Ром – 30 мл.
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Протрите сыр через сито.
2. Насыпьте муку на лист, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте. На этом этапе добавьте разрыхлитель и соль.
3. Когда выйдет крошка, отправьте в нее перетертый творог и замесите тесто.
4. Оберните тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
5. Готовим начинку. Обжарьте орехи.
6. Соедините все ингредиенты в мерном стакане и измельчите их погружным блендером до однородной консистенции.
7. Формируем плетенку. Достаньте тесто из холодильника, распилите стол мукой и раскатайте в его пласт толщиной 5-4 мм, 45х35 см.
8. Промажьте тесто ореховой начинкой, равномерно распределяя ее ложкой или силиконовой лопаткой.
9. Сверните тесто в рулет. Затем, отступив от края 2-3 см, разрежьте его вдоль и сформируйте косичку.
10. Переложите плетенку на лист с пергаментом и отправьте его в разогретую духовку до 180 градусов, с конвекцией на 30-35 минут.
11. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
12. Извлеките плетенку из духовки и отставьте ее до полного охлаждения. После этого присыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Львовский сырник
Ингредиенты
- Сыр 5% – 700 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 100 гр.
- Сметана – 50 гр.
- Сливочное масло – 50 гр.
- Манная крупа – 30 гр.
- Соль – щепотка
- Цедра лимона – 1 шт.
- Светлые изюм – 100 гр.
Ингредиенты для глазури
- Молочный шоколад – 200 гр.
- Масло растительное – 20 мл.
Способ приготовления
1. Протрите творог через мелкое сито.
2. Добавьте в сырую сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар.
3. Натрите цедру лимона.
4. Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности.
5. Пробейте получившуюся массу погружным блендером.
6. Протрите яйца через сито, добавьте в полученную массу яйца и аккуратно вмешайте.
7. Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу.
8. Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, положите пергамент.
9 Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз.
10. Отправьте духовку на 30 минут до 180°С. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут.
11. Переверните форму с готовым творожником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После этого уберите в холодильник минимум на 5 часов.
12. Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновке.
13. Положите творожник на решетку и залейте глазурью.
14. Снимите творожник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.
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