Масленица-2025: топ-3 легких рецептов из творога

Скоро наступит неделя Масленицы. А это значит, что хозяйки будут готовить блины и блюда с сыром. Конечно же хочется, чтобы каждое из них было вкусной по-особому.

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Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram опубликована топ-3 легких рецепта из сыра. Каждый из них станет просто идеальным блюдом на Масленицу-2015.

Сырники с карамельным соусом

Ингредиенты для сырников

Сыр 5% – 500 гр.

Яйца – 1 шт.

Желтки – 2 шт.

Сахар – 20 гр.

Мука – 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса

Сахар – 100 гр.

Сливки 30% – 100 мл.

Сгущенка – 50 гр.

Сливочное масло 82% – 75 гр.

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Протрите сыр через сито.

2. Добавить творог сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.

3. Присыпьте рабочую поверхность мукой для господства.

4. Возьмите часть сырной массы и сформуйте шарик. Плюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформуйте шайбу. Сформируйте таким образом все творожники.

5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.

6. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

7. Готовим соус. Прогрейте сливки со сгущенкой до парения.

8. Отправьте в сотейник сахар и доведите его до темно-коричневой карамели.

9. Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенкой, постоянно помешивая лопаткой.

10. Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.

11. Заберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.

Сырная плетенка с орехами

Ингредиенты для теста

Сыр 5% – 300 гр.

Мука – 200 гр.

Сливочное масло охлажденное – 200 гр.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Грецкие орехи – 100 гр.

Сахар – 50 гр.

Корица – 5 гр.

Сливочное масло – 30 гр.

Ром – 30 мл.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Протрите сыр через сито.

2. Насыпьте муку на лист, натрите масло с помощью терки в муку, смешайте. На этом этапе добавьте разрыхлитель и соль.

3. Когда выйдет крошка, отправьте в нее перетертый творог и замесите тесто.

4. Оберните тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

5. Готовим начинку. Обжарьте орехи.

6. Соедините все ингредиенты в мерном стакане и измельчите их погружным блендером до однородной консистенции.

7. Формируем плетенку. Достаньте тесто из холодильника, распилите стол мукой и раскатайте в его пласт толщиной 5-4 мм, 45х35 см.

8. Промажьте тесто ореховой начинкой, равномерно распределяя ее ложкой или силиконовой лопаткой.

9. Сверните тесто в рулет. Затем, отступив от края 2-3 см, разрежьте его вдоль и сформируйте косичку.

10. Переложите плетенку на лист с пергаментом и отправьте его в разогретую духовку до 180 градусов, с конвекцией на 30-35 минут.

11. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

12. Извлеките плетенку из духовки и отставьте ее до полного охлаждения. После этого присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Львовский сырник

Ингредиенты

Сыр 5% – 700 гр.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 100 гр.

Сметана – 50 гр.

Сливочное масло – 50 гр.

Манная крупа – 30 гр.

Соль – щепотка

Цедра лимона – 1 шт.

Светлые изюм – 100 гр.

Ингредиенты для глазури

Молочный шоколад – 200 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Способ приготовления

1. Протрите творог через мелкое сито.

2. Добавьте в сырую сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар.

3. Натрите цедру лимона.

4. Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности.

5. Пробейте получившуюся массу погружным блендером.

6. Протрите яйца через сито, добавьте в полученную массу яйца и аккуратно вмешайте.

7. Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу.

8. Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, положите пергамент.

9 Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз.

10. Отправьте духовку на 30 минут до 180°С. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут.

11. Переверните форму с готовым творожником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После этого уберите в холодильник минимум на 5 часов.

12. Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновке.

13. Положите творожник на решетку и залейте глазурью.

14. Снимите творожник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

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