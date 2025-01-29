Невозможно жить: назван один из самых 'громких' городов на планете

От места для отпуска большинство из нас ждет тишины, ведь именно низкий уровень шума позволяет действительно хорошо отдохнуть. Однако один город в Индии по результатам исследования оказался настолько шумным, что там невозможно не только расслабиться – уровень шумового загрязнения здесь называют опасным для жизни.

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Как пишет издание Express, речь идет об индийском городе Мумбаи – крупнейшем мегаполис и популярном туристическом центре страны. По некоторым измерениям уровень шума в пиковые часы здесь может достигать 100 децибел. При том, что опасным называют шум, начинающийся от 80 дБ.

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что здоровый уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и 40 ночью. Превышение этих пороговых значений может представлять серьезную опасность для здоровья тех, кто находится в непосредственной близости от источника такого шума.

Если говорить о Мумбаи, то основными источниками громких звуков здесь являются строительство, фейерверки, гудки автомобилей и громкоговорители. По крайней мере, с последними пытаются бороться местные власти.

На днях Высокий суд Мумбаи поручил полиции принять срочные меры относительно жалоб на шумовое загрязнение, вызываемое религиозными сооружениями. Местные храмы устанавливают громкоговорители, через которые призывают верующих на молитву. Суд же постановил, что ни одна религия не считает эти устройства неотъемлемым аспектом богослужения, поэтому храмы должны отказаться от подобной практики.

Впрочем, не только Мумбаи славится своим постоянным шумом. Отдохнуть от звуков города не получится также в столице Египта Каире. Шумовое загрязнение здесь достигло тревожных уровней – местные жители начали жаловаться на вызванную им раздражительность, проблемы со слухом, а также с шумом связывают некоторые смерти.

Согласно данным Египетского национального исследовательского центра, средний уровень шума в Каире составляет 90 дБ и никогда не опускается ниже 70 дБ. Это можно сравнить с тем, если бы вы целый день провели на фабрике. Кроме шумового загрязнения, в столице Египта наблюдается один из самых высоких уровней загрязнений воздуха в мире. Индекс качества воздуха (AQI) в городе составляет 160, что выходит за пределы здоровых показателей. Нормальным считается AQI около 36. ВОЗ указывает, что концентрация твердых частиц в каирском воздухе достигла 68,4 мкг/м³, что значительно превышает безопасный предел в 5 мкг/м³.

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