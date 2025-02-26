Новые 'Мстители': у DC появится фильм о команде супергероев, как у Marvel

Конкуренция между супергеройскими вселенными Marvel и DC в скором времени усилится. По крайней мере об этом свидетельствует шестилетний план развития, который представили руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран.

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Как пишет издание Kotaku, они задумали создать в рамках перезагрузки кинофраншизы команду людей с сверхспособностями, вроде Мстителей, принесших Marvel грандиозный успех. Процесс перезагрузки начнется уже в конце этого года с выхода фильма о Супермене, над которым сейчас работает Ганн.

В 2023 году Ганн и Сафран взяли под контроль все фильмы, сериалы, мультфильмы и видеоигры DC. Их задачей было привести в порядок все проекты после несколько хаотичного подхода Зака Снайдера. Кроме того, этот тандем должен дать творцам больше свободы для создания различных проектов в разных жанрах под зонтиком вселенной DC. И Ганн, и Сафран уже рассказали журналистам, что намерены создать немало контента, который будет ощущаться взаимосвязанным, но в котором фильмы все же останутся отдельными и автономными.

Кроме того, на недавнем мероприятии для прессы от DC Studios Ганн объяснил, что он стремится создать простое и понятное пространство с легким входом для любого зрителя. Даже абсолютный новичок должен чувствовать себя непринужденно, начиная просмотр любой из лент, а не ощущать потребность посмотреть кучу более старых фильмов, чтобы понять, о чем идет речь. "Мы по-прежнему уверены, что каждый из этих проектов работает как самостоятельный проект", – сказал Ганн.

Завершится шестилетний цикл, который задумали Ганн и Сафран выходом масштабного кроссовера в стиле "Мстителей: Финал". Однако ни один из них не поделился какими-либо подробностями о будущей ленте. В кинотеатрах ее не следует ожидать раньше 2030 года.

Чтобы достичь точки, когда такой проект станет жизнеспособным в новой вселенной DC, Ганн и Сафран изложили план, требующий производства значительного количества контента. По словам боссов DC Studio, компания будет выпускать два игровых фильма, два игровых сериала и два анимационных проекта каждый год. Часть из них будет выходить эксклюзивно на стриминге Max от WB Discovery. Однако в случае необходимости боссы студии готовы менять свои планы.

Отметим, что до сих пор ключевой супергеройской командой во вселенной DC была Лига Справедливости, в которую входили Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флеш и Киборг. Попытки Зака Снайдера создать из них конкуренцию "Мстителям" не увенчались успехом.

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