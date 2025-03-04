Очень рыхлые оладьи из продуктов, которые есть в холодильнике: самый легкий рецепт
Оладьи – это отличная идея к семейному завтраку. Каждая хозяйка пытается найти рецепт, по которому это блюдо получится пышным и не упадет после приготовления.
Наконец эти пожелания стали реальностью благодаря фудблогеру с ником ask_edith. В Instagram она показала, как приготовить оладьи из продуктов, которые всегда есть в холодильнике так, чтобы они получились максимально пышными.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир теплый – 300 мл.
- Сахар – 40 гр.
- Мука – 260 гр.
- Сода – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Яйцо смешать с сахаром, влить теплый кефир и хорошо снова перемешать.
2. Просеять муку, вымесить тесто и добавить соду в самом конце. Тщательно перемешать один раз.
3. Разогреваем сковороду, добавляем достаточно растительного масла и набираем осторожно рыхлое тесто ложкой.
4. Жарим с обеих сторон до готовности.
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