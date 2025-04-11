Очень вкусные сливочные котлеты в соусе: готовятся 15 минут
Домашние котлеты можно очень вкусно приготовить из любого мяса. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу сыр, свежие овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сливочных котлет, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
Для фарша:
- Фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свинно-говяжий)
- Яйцо – 1 шт.
- Крем сыр – 150 г
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Итальянские травы – 2 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Масло – 60 г
- Мука – 1 ст.л (без горки)
- Сливки 33% – 150 мл
- Вода/бульон – 250 мл
- Соевый соус – 60 мл
- Горчица – 1 ст.л.
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно перемешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить – масса будет нежная и немного липкая.
2. Смазать руки растительным маслом и сформировать небольшие котлетки.
3. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.
4. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкой загущения. Выложите туда котлеты в соус, накройте крышкой и томите на слабом огне 7-10 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: