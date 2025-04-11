УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Очень вкусные сливочные котлеты в соусе: готовятся 15 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,2 т.
Рецепт котлет

Домашние котлеты можно очень вкусно приготовить из любого мяса. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу сыр, свежие овощи. 

Видео дня
Сливочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сливочных котлет, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт котлет

Ингредиенты:

Для фарша:

  • Фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свинно-говяжий)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Крем сыр – 150 г
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Итальянские травы – 2 ч.л. 
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Масло – 60 г
  • Мука – 1 ст.л (без горки)
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Вода/бульон – 250 мл
  • Соевый соус – 60 мл
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Петрушка

Способ приготовления: 

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно перемешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить – масса будет нежная и немного липкая.

Основа для котлет

2. Смазать руки растительным маслом и сформировать небольшие котлетки.

Приготовление котлет

3. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

Жареные котлеты

4. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкой загущения. Выложите туда котлеты в соус, накройте крышкой и томите на слабом огне 7-10 минут.

Соус для блюда

Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: