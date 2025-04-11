Очень вкусные сливочные котлеты в соусе: готовятся 15 минут

Домашние котлеты можно очень вкусно приготовить из любого мяса. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в основу сыр, свежие овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сливочных котлет, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

Для фарша:

Фарш – 600 г (куриный, индюшиный или свинно-говяжий)

Яйцо – 1 шт.

Крем сыр – 150 г

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Итальянские травы – 2 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Масло – 60 г

Мука – 1 ст.л (без горки)

Сливки 33% – 150 мл

Вода/бульон – 250 мл

Соевый соус – 60 мл

Горчица – 1 ст.л.

Петрушка

Способ приготовления:

1. Соединить мясной фарш со всеми ингредиентами для фарша и тщательно перемешать. Добавить крем-сыр и еще раз хорошо вымесить – масса будет нежная и немного липкая.

2. Смазать руки растительным маслом и сформировать небольшие котлетки.

3. Обжарить котлетки на растительном масле до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем выложить их на тарелку.

4. В той же сковороде растопить сливочное масло, добавить муку, быстро размешать, влить бульон, сливки, горчицу и соевый соус. Посолить и поперчить. Довести до легкой загущения. Выложите туда котлеты в соус, накройте крышкой и томите на слабом огне 7-10 минут.

Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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