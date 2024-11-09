Одна из самых дешевых в Европе: столицу Боснии и Герцеговины назвали роскошной для отпуска

Столица Боснии и Герцеговины – точно не тот город, который приходит в голову при поиске вариантов для отпуска. Но эксперты говорят, что Сараево – одна из немногих недооцененных европейских столиц.

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По словам аналитиков Eurochange, Сараево может стать одним из самых лучших мест для отдыха в этом году. Среди преимуществ – бюджетность, доступность, давняя история и отсутствие толп туристов. Детали о городе рассказало издание Express.

Сараево известно как "Иерусалим Европы". Это одно из немногих мест, где можно посетить мечеть, католическую церковь, православную и синагогу на одной улице.

Город находится в долине среди лесистых Динарских Альп. Сараево окружают холмы и горы, самая высокие – Трескавица (2088 м), Белашница (2067 м), Яхорина (1913 м) и Требевич (1627 м). Ландшафт здесь очень живописный – узкие улочки и дома, расположенные на склонах холмов. Через город протекает река Миляцка, которая впадает в большую Босну.

Климат – умеренно-континентальный, с влиянием средиземноморского с юга. Зима снежная, снежный покров удерживается в среднем в промежутке с середины ноября по начало апреля. Из-за близости Адриатического моря осень теплее весны.

"Уникальное сочетание культурных влияний означает не только разнообразие архитектуры, но и невероятный гастрономический колорит, являющийся смесью турецких, европейских и боснийских блюд", – отметила эксперт Лаура Эванс-Фиск.

В Сараево расположены многочисленные учреждения культуры национального значения: Национальный музей, Национальная библиотека Боснии и Герцеговины, Академия искусств, Сараевский университет и т.д. Здесь также можно увидеть самый высокий небоскреб на Балканах – Аваз твист тауэр.

Сараево прежде всего вошло в историю как город, с которого началась Первая мировая война после того как 28 июня 1914 г. Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию.

В течение боснийской части югославской войны Сараево было в осаде 1425 дней – с 5 апреля 1992 по 29 февраля 1996 года. Стоит посетить Музей преступлений против человечества, чтобы вспомнить погибших во время войны 1990-х годов.

Туристам советуют прогуляться по мощеным улицам Башчаршии, старому базару Сараево, и приобрести антиквариат и сувениры.

А из Желтой крепости можно полюбоваться прекрасным видом на город.

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