Оригинальный десерт на Пасху: им можно украсить даже торт.
Пасха – это один из самых главных христианских праздников в году. Вместе с ним наступает настоящая весна, приходит хорошее настроение и расцветает все вокруг. Поэтому важно, чтобы в этот день все вокруг было очень красивым и тематическим, даже десерт.
Фудблогер с ником bakery ju в Instagram поделилась идеей необычайно вкусного десерта, идеально подходящего к Пасхе. Также можно использовать в качестве тематического декора на торт.
Ингредиенты
- Белок – 83 гр.
- Лимонная кислота – 1 гр.
- Сахар – 190 гр.
- Вода – 120 мл.
- Агар 900 – 5 гр.
- Сливочное масло 82,5% – 135 г.
- Сгущенка – 65 гр.
- Мармелад
- Белый шоколад
Способ приготовления
1. Масло взбить со сгущенкой до пышной массы.
2. В чашу комбайна отправить белки и лимонную кислоту.
3. В емкость с толстым дном отправляем воду и агар, доводим до кипения и добавляем весь сахар.
4. Начинаем взбивать белки, к моменту готовности сиропа белки должны сбиться в пивную пену плотную пену.
5. Варим сироп до 110 градусов, затем не переставая взбивать белки, вводим тоненькой струйкой сироп, вводим по стенке емкости. После этого включаем комбайн на максимум и взбиваем 1-2 мин.
6. Добавляем взбитое масло и хорошо перемешиваем.
7. Суфле готово к отсадке. Работать нужно быстро, пока масса не застыла.
8. Шоколад топим и смазываем им силиконовую форму в виде яиц.
9. После того, как шоколад застыл, выкладываем на него мусс.
10. Мармелад отправляем в емкость с толстым дном, добавляем 2ст. л. воды и топим, после того как растопится, выпарить всю воду и отправить в круглые формы и в морозилку.
11. Внутрь выкладываем мармелад.
12. Даем стабилизироваться в течение 5 часов и формируем яйца.
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