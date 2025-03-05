Оригинальный десерт на Пасху: им можно украсить даже торт.

Пасха – это один из самых главных христианских праздников в году. Вместе с ним наступает настоящая весна, приходит хорошее настроение и расцветает все вокруг. Поэтому важно, чтобы в этот день все вокруг было очень красивым и тематическим, даже десерт.

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Фудблогер с ником bakery ju в Instagram поделилась идеей необычайно вкусного десерта, идеально подходящего к Пасхе. Также можно использовать в качестве тематического декора на торт.

Ингредиенты

Белок – 83 гр.

Лимонная кислота – 1 гр.

Сахар – 190 гр.

Вода – 120 мл.

Агар 900 – 5 гр.

Сливочное масло 82,5% – 135 г.

Сгущенка – 65 гр.

Мармелад

Белый шоколад

Способ приготовления

1. Масло взбить со сгущенкой до пышной массы.

2. В чашу комбайна отправить белки и лимонную кислоту.

3. В емкость с толстым дном отправляем воду и агар, доводим до кипения и добавляем весь сахар.

4. Начинаем взбивать белки, к моменту готовности сиропа белки должны сбиться в пивную пену плотную пену.

5. Варим сироп до 110 градусов, затем не переставая взбивать белки, вводим тоненькой струйкой сироп, вводим по стенке емкости. После этого включаем комбайн на максимум и взбиваем 1-2 мин.

6. Добавляем взбитое масло и хорошо перемешиваем.

7. Суфле готово к отсадке. Работать нужно быстро, пока масса не застыла.

8. Шоколад топим и смазываем им силиконовую форму в виде яиц.

9. После того, как шоколад застыл, выкладываем на него мусс.

10. Мармелад отправляем в емкость с толстым дном, добавляем 2ст. л. воды и топим, после того как растопится, выпарить всю воду и отправить в круглые формы и в морозилку.

11. Внутрь выкладываем мармелад.

12. Даем стабилизироваться в течение 5 часов и формируем яйца.

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