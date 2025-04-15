Пасхальная творожная бабка, которую всегда готовят хозяйки на праздник: самый удельный рецепт

Сырная бабка – праздничная выпечка, которую в Украине готовят на Пасху. Изделие можно посвятить вместе с паской, угощать родных и давать с собой на гостинец.

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Идея приготовления пышной сырной бабки на Пасху опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Цукаты или сухофрукты добавьте любые.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 9% – 1050 г. (чем жирнее тем лучше)

манка – 100 г

яйца – 5 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 30 г

любые сухофрукты – 300 г

желток для смазки стрекозы сверху – 1 шт.

сливочное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли.

2. Все сбить до однородности.

3. Кисломолочный творог соединить с манкой.

4. Добавить яичную смесь.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Добавить любимые сухофрукты.

7. Выложить в смазанную маслом форму.

8. Залить сверху желтком.

9. Готовить при температуре 170 градусов ориентировочно на час и двадцать минут.

10. Охладить в форме, пройти ножом по краям, вытащить и подавать.

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