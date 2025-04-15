Пасхальная творожная бабка, которую всегда готовят хозяйки на праздник: самый удельный рецепт
Сырная бабка – праздничная выпечка, которую в Украине готовят на Пасху. Изделие можно посвятить вместе с паской, угощать родных и давать с собой на гостинец.
Идея приготовления пышной сырной бабки на Пасху опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Цукаты или сухофрукты добавьте любые.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 9% – 1050 г. (чем жирнее тем лучше)
- манка – 100 г
- яйца – 5 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 30 г
- любые сухофрукты – 300 г
- желток для смазки стрекозы сверху – 1 шт.
- сливочное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли.
2. Все сбить до однородности.
3. Кисломолочный творог соединить с манкой.
4. Добавить яичную смесь.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Добавить любимые сухофрукты.
7. Выложить в смазанную маслом форму.
8. Залить сверху желтком.
9. Готовить при температуре 170 градусов ориентировочно на час и двадцать минут.
10. Охладить в форме, пройти ножом по краям, вытащить и подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: