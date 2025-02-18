Пережило 20 бомбежек: город на Дунае поражает средневековым шармом и интересной историей

Регенсбург – четвертый по величине город в Баварии после Мюнхена, Нюрнберга и Аугсбурга. Он играет ключевую роль как политический, экономический и культурный центр Восточной Баварии, а также столица административного округа Верхний Пфальц. Регенсбург находится в месте слияния трех рек – Дуная, Нааба и Регена.

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Несмотря на то, что во время Второй мировой город пережил 20 бомбежек, он сохранил много исторических памятников и культурных ценностей. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Регенсбург.

История Регенсбурга

В 179 году н. э., во время правления императора Марка Аврелия, для третьего итальянского легиона была возведена крепость Castra Regina (лат. "крепость на реке Реген"). Этот римский лагерь занимал стратегическое положение в самой северной точке Дуная, совпадающей с современным центром Старого города.

В начале VI ст. Регенсбург становится родовым городом правящей династии Агилольфингов, а примерно с 530 года и до первой половины XIII в. – столицей Баварии.

В 1245 г. Регенсбург стал имперским свободным городом и служил центром торговли.

В 1663–1806 годах Регенсбург был местом проведения заседаний постоянного Императорского Рейхстага Священной Римской Империи, отчего и произошло название "Постоянный регенсбургский рейхстаг".

19-23 апреля 1809 года в Регенсбурге произошло франко-австрийское сражение, которое в истории получило название Битва под Регенсбургом.

Регенсбург во время Второй мировой войны

В Регенсбурге действовал авиационный завод, где производили истребители Messerschmitt Bf 109. Также здесь размещался нефтеперерабатывающий комплекс. Эти стратегически важные объекты стали мишенью для авиаударов союзников 17 августа 1943 во время Швайнфуртско-Регенсбургской операции и 5 февраля 1945 во время так называемой "нефтеперерабатывающей операции".

Несмотря на то, что заводы были почти полностью разрушены, старый город получил минимальные повреждения от бомбардировок. Благодаря этому исторический центр города остался практически невредимым и позже был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности

Этот баварский город, который Совет туризма Мюнхена называет "особой жемчужиной", может похвастаться невероятной архитектурой.

Хорошо сохранившийся средневековый центр признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагая посетителям путешествие по времени с узкими улочками, древними каменными мостами и высокими готическими шпилями.

Штайнерн Брюкке – каменный мост через Дунай, один из старейших в Германии. Он был построен в XII веке и служил важным торговым путём, соединяющим Северную Европу с Венецией и другими городами Италии.

Штайнерн Брюкке считается шедевром средневековой инженерной мысли и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мост имеет 16 арок и длину около 310 метров. Он был построен из камня, добытого в близлежащих каменоломнях.

Регенсбургский собор святого Петра называют выдающимся образцом германской готической архитектуры. Собор поражает красотой и сложностью. Западный фасад украшен многочисленными скульптурами и витражами, изображающими библейские сцены и святых. Внутренняя отделка собора также богата и многообразна. Здесь можно увидеть старинные скульптуры, картины, витражи и другие предметы искусства.

Туристам также советуют посетить Историческую колбасную кухню (Historische Wurstküche), считающуюся одним из старейших ресторанов в мире. Это не просто место, где можно быстро перекусить, а настоящая достопримечательность и кулинарная визитка города. Расположена она у подножия старинного Каменного моста через Дунай, а основана была почти 900 лет назад, в XII веке, одновременно со строительством моста.

Менялись времена, но неизменным оставалось одно – здесь всегда готовили мясо. Сначала это было отварное мясо, а впоследствии в XIX веке появились знаменитые регенсбургские колбаски, которые готовят на открытом огне и по сей день.

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