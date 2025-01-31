По силам далеко не всем: хитрая математическая головоломка

Для решения головоломок нужен острый ум – это факт. А для решения математических головоломок – еще и железная логика.

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Проверить себя можно с помощью задачи, которую публикует сегодня OBOZ.UA. Ее условие достаточно простое: вам нужно назвать, сколько раз цифра 7 встречается в промежутке между 1 и 100.

Чтобы вы лучше поняли, в чем суть задачи, давайте сформулируем ее иначе. Представьте, что вы – строитель, который строит улицу из 100 домов. Вот они готовы и вам нужно нацепить на них номера. Сколько цифр 7 вам понадобится для этого?

Такая задача может казаться простой. Но почему-то большинство людей дают на нее неправильный ответ. Все потому, что они допускают одну и ту же ошибку.

Речь идет о тех, кто говорит, что строителю понадобится 11 цифр 7. Для домов 7, 17, 27, 37 и так далее.

Эти люди забывают, что все числа восьмого десятка тоже начинаются с семерки. А значит, для них тоже понадобятся такие цифры.

Следовательно, табличка с семеркой потребуется для домов с номерами 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (аж две), 78, 79, 87 и 97. Можете пересчитать даже вручную – выходит 20. И это правильный ответ на головоломку.

Ранее OBOZ.UA публиковал математическую головоломку, в которой нужно было подсчитать возраст мамы и дочери.

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