Почему одни любят острую еду, а другие – нет: объяснение

Вы любите острую еду? Ответ на этот вопрос — одна из лучших лакмусовых бумажек в кулинарном мире.

Как оказалось, есть причина, почему вы предпочитаете такую пищу. Что происходит с нашим организмом и откуда такие предпочтения, – рассказывает Eat This Not That со ссылкой на экспертов.

Что происходит с вашим телом, когда вы едите острую пищу?

Во-первых, объяснение этого помогает понять, почему пища выглядит острой: это благодаря классу соединений, называемых капсаициноидами. "Эти соединения предоставляют перцу тепло, но когда вы едите любой острый перец, ваши вкусовые рецепторы не чувствуют тепла от перца напрямую. Скорее, вы действительно чувствуете вкус тепла", — говорит эксперт Джим Уайт.

"Рецепторы в вашем рту и языке, которые воспринимают высокую температуру и боль, - это те же рецепторы, которые раздражаются при потреблении острой пищи", - объясняет он, добавляя, что когда эти рецепторы раздражаются капсаициноидами, ваш мозг думает, что вы едите что-то горячее. "Хотя температура чили может быть комнатной, рецепторы в вашем рту считают, что это действительно тепло", — говорит он. "От этого ваше тело может начать потеть, чтобы снизить температуру".

Почему люди любят острую пищу?

Несмотря на все это, многие люди по-настоящему наслаждаются острой пищей, и многие могут переносить более "горячую" пищу, чем другие. Краткий ответ состоит в том, что тела и чувственное восприятие каждого разные.

Как объясняют экспреты, острота разных продуктов зависит от индекса нагрева отдельной пищи, а также индивидуальных вкусовых рецепторов человека. Один человек может быть невероятно чувствительным, а другой считает острый перец таким же мягким, как и болгарский.

Культурное влияние и основные личные предпочтения также играют немаловажную роль. У людей есть симпатии и антипатии, а также культурные пути питания, которые знакомят их с разной степенью острой пищи с раннего возраста.

Вполне возможно, что пристрастие к специям может начаться еще раньше. Есть исследования, указывающие на то, что пищевые предпочтения человека возникают еще до его рождения.

Это означает, что еда, которую ела ваша мама во время беременности и кормления грудью, также может повлиять на пищу, которую вы, как правило, предпочитаете, например, острую, сладкую или соленую. На вкусовые рецепторы грудных детей и маленьких детей также влияет то, к чему они подвергаются в младшем возрасте. Возможно, поэтому выросшие в семьях, где в кулинарии используется большое количество специй, лучше приспособлены к потреблению острой пищи.

Независимо от того, насколько высока или низка может быть ваша толерантность к острой пище, обратите внимание на то, что сообщает вам ваше тело, когда вы ее едите. Обычные неприятные ощущения после еды включают потливость и изжогу, поэтому людям с повышенной чувствительностью нужно быть еще более осторожными. Острая пища может стимулировать слюну и желудочный сок.

