Похожи на 'Гарри Поттера': подборка фильмов с волшебной атмосферой

Если вы являетесь фанатом Гарри Поттера и волшебного мира магии, то, вероятно, ищете нечто подобное для просмотра. К счастью, есть множество фильмов, которые перенесут вас в фантастические миры, где магия, приключения и загадки переплетаются.

Видео дня

От заклинаний до таинственных существ и магических сражений эти ленты способны подарить атмосферу, похожую на ту, что была в фильмах о молодом волшебнике. OBOZ.UA предлагает фильмы, которые обрадуют вас не меньше, чем ленты о Гарри Поттере. Это и увлекательные истории, и незабываемые персонажи, которые обязательно оставят впечатление.

Ученик колдуна (The Sorcerer's Apprentice, 2010)

Это американский фэнтези-фильм 2010 года, режиссером которого является Джон Туртелтауб, а продюсером – Джерри Брукхаймер. В главных ролях снялись Николас Кейдж, Джей Баручел и Альфред Молина. Фильм удаленно базируется на одном из сегментов классического мультфильма Disney Фантазия.

Действие фильма начинается в средневековье, где великий колдун Мерлин вместе с учениками Балтазаром Блейком, Максимом Хорватом и Вероникой борется с лихой колдуньей Морганой ле Фей. После предательства одного из учеников — Максима, Моргана смертельно ранит Мерлина, и Вероника, чтобы спасти мир, увлекает душу Морганы, объединяя их в одном теле. Балтазар заключен в тюрьму Моргану в магической кукле — Темносхроне.

Лабиринт Фавна (El laberinto del fauno, 2006)

Темное фэнтези, снятое Гильермо дель Торро в 2006 году, объединяющее реальный мир Испании времен франкистского режима с магическим миром сказочных существ. Главная героиня, Офелия, попадает в увлекательное, но опасное приключение, когда она встречает фавна, дающая ей важные задачи, чтобы выполнить ее судьбу. Фильм прекрасно сочетает ужасные реалии войны с элементами магии и мифологии, создавая глубокую и эмоциональную историю о борьбе между добром и злом.

Звездная пыль (Stardust, 2007)

фантастический фильм, снятый по мотивам одноименного романа Нила Геймана, объединяющего элементы фэнтези и романтики. Сюжет начинается в английском поселке, где молодой Тристан (Чарли Кокс) обещает завоевать сердце красавицы Виктории (Сиена Миллер), пообещав найти упавшую с неба звезду. Однако к его удивлению, звезда оказывается не метеоритом, а живой девушкой по имени Ивейн (Клер Дейнс), оказавшейся втянутой в борьбу за свою жизнь. Во время поисков звезды Тристан сталкивается с другими опасными преследователями — сыновьями умирающего короля и тремя ведьмами, стремящимися получить ее сердце для вечной молодости.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф.

Экранизация классического фэнтезийного романа Клайва Льюиса, переносящего четырех детей в магический мир Нарнии через обычный платяной шкаф. Дети, отправленные к родственникам во время Второй мировой войны, становятся ключевыми фигурами в борьбе за свободу Нарнии от злого колдовства Белой ведьмы. С помощью благородного льва Аслана они должны выполнить свое предназначение и восстановить мир в волшебном королевстве.

Бесконечная история (The NeverEnding story, 1984)

Немецко-американский фильм, снятый по мотивам одноименной книги Михаэля Энде. В центре сюжета – мальчик Бастиан Букс. После того как в его жизни возникают трудности, он находит книгу "Бесконечная история" и попадает в фантастический мир. Параллельно с фантастическим сюжетом развивается и история самого Бастиана, который через книгу находит возможность исполнять свои желания и преодолевать собственные страхи. Это фильм о магии, мечтах и важности верить в чудеса.

Голодные игры (The Hunger Games, 2012)

Американский фантастический фильм, снятый по одноименному роману Сюзанны Коллинз, рассказывает о постапокалиптическом государстве Панем, где ежегодно проводятся смертоносные игры между молодыми людьми. Главная героиня, 16-летняя Катнис Эвердин (Дженнифер Лоренс), добровольно уходит на смертельную арену вместо своей сестры, чтобы выжить в жестоких условиях. Во время Голодных игр ей придется использовать свои навыки, чтобы бороться не только за себя, но и за свою честь и семью, противостоя смертельным испытаниям.

Очарованная (Enchanted, 2007)

Американский фэнтезийно-музыкальный фильм, в котором главная героиня Жизель, принцесса из анимационного сказочного мира, попадает в современный Нью-Йорк из-за злой магии королевы. В реальном мире она встречает многочисленные трудности и абсурдные ситуации, пытаясь найти путь обратно в свой дом. Фильм сочетает элементы сказки и реальности, показывая, как героиня учится адаптироваться к новому миру и обретать свое счастье.

Дом удивительных детей мисс Перегрин (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, 2016)

Американский фэнтези-фильм, снятый Тимом Бертоном по мотивам одноименной книги Рэнсома Риггза. В центре сюжета — 16-летний парень Джейкоб, после загадочной смерти деда отправляется на остров в старое сиротское убежище. Там он узнает детей с необычными способностями и попадает во временную петлю, где каждый день повторяется бесконечно. Джейкоб знакомится с мисс Сапсан, которая руководит "Домом странных детей", и открывает для себя мир магии и опасностей, связанных с теми, кто хочет нарушить законы времени. Ключевыми врагами становятся порожняки — чудовища, желающие уничтожить странных детей.

Перси Джексон (Percy Jackson, 2010-2013)

Серия американских фэнтезийных фильмов, основанная на книгах Рика Риордана. Первый фильм, Перси Джексон и олимпийцы: Угонщик молнии (2010), рассказывает историю 12-летнего подростка Перси Джексона, который узнает, что он сын греческого бога Посейдона. Перси отправляется на увлекательное приключение вместе со своими друзьями, чтобы найти и вернуть молнию Зевса и предотвратить войну между богами Олимпа. В продолжении Перси Джексон: Море чудовищ (2013), Перси и его друзья отправляются в новое путешествие через мистические воды, чтобы найти Золотое руно, которое спасет их лагерь от уничтожения.

Фантастические звери и где их искать (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016)

Приквел к серии фильмов о Гарри Поттере, который переносит зрителей в 1926, когда магический мир оказывается под угрозой из-за могущественного темного мага Гриндельвальда. Магизоолог Ньют Скамандер, прибыв в Нью-Йорк, случайно освобождает из чемодана несколько магических существ, которые становятся причиной ряда событий, угрожающих не только магическому миру, но и безопасности магглов. Фильм сочетает волшебный мир магии с напряженными политическими интригами, раскрывая историю о борьбе с темными силами и отношениях между магами и маглами.

Чернильное сердце (Inkheart, 2008)

Фантастический фильм, снятый по мотивам одноименного романа Корнелии Функе, в котором рассказывается история об отце и дочери, способных оживлять героев книг с помощью вслух прочитанных страниц. Во время одного из таких похождений Мортимер и его 12-летняя дочь Мэгги случайно выпускают из книги опасных персонажей, вызывающих серьезные неприятности, ведь в процессе оживления одна из героинь — мать Мэгги — попадает в книгу, оставив место для реального человека. Фильм совмещает магию, увлекательные приключения и родственные связи, заставляя героев бороться с темными силами в реальном мире.

OBOZ.UA ранее писал, какие фильмы о дружбе лучше посмотреть вместе с детьми.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.