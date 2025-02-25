Полезные панкейки без муки: не навредят фигуре

Для многих блины являются излюбленным вариантом завтрака, но со временем от них нужно отказываться, так как они могут навредить фигуре из-за содержания муки.

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Именно для такого случая существует рецепт этого вкусного блюда без привычного для него ингредиента. OBOZ.UA расскажет, как приготовить панкейки без муки, заменив ее овсяной крупой.

Ингредиенты (для двух человек):

50 г черники

150 мл молока

100 г овсяной крупы

Одна столовая ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Половина чайной ложки корицы

Один спелый банан

Одна чайная ложка ванильного экстракта

Одна чайная ложка кокосового молока

Мед или кленовый сироп для подачи.

Способ приготовления

1. Добавьте овсянку в блендер или кухонный комбайн и взбейте в порошкообразное состояние, а затем добавьте смесь в большую миску. Смешать с разрыхлителем, солью и корицей.

2. Помойте и обсушите чернику, прежде чем разрезать ее пополам, или просто мелко нашинкуйте. Очистите банан и порежьте его на кусочки перед добавлением в блендер вместе с молоком и ванильным экстрактом. Перемешайте до однородности.

3. Добавьте влажную смесь из блендера в сухие ингредиенты в миску, затем перемешайте, чтобы соединить. Наконец, добавьте чернику, чтобы равномерно распределить ее, не измельчая.

4. Разогрейте кокосовое масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Разложите несколько столовых ложек теста для блинов на сковороду и готовьте несколько минут.

5. Переверните блины, чтобы они жарились еще минуту с другой стороны или до готовности блинов. Не делайте их слишком золотистыми, иначе края блинов станут хрустящими. Готовые блины разложите на две тарелки и полейте медом и украсьте остатками ягод.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить идеальные панкейки всего из двух ингредиентов.

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